【小米1810】 小米高級副總裁盧偉冰 獲委任為下任集團總裁

小米(01810)宣布管理層換班。集團董事長雷軍發布內部郵件表示，現任總裁王翔本月30日正式卸任總裁職務，並將繼續作為高級顧問為公司服務。經過公司合夥人委員會的慎重討論和協商，決定晉升現任小米高級副總裁、暨中國區及國際部總裁兼Redmi品牌總經理盧偉冰，為新一任集團總裁。另外，小米集團聯合創始人洪鋒和王川將於今年年底退出業務一線，會以聯合創始人的身份在合夥人委員會繼續支持和推動公司的戰略發展。小米周五跌2%，收報10.88元。

【世茂服務 873】 遇大量獨立股東反對 世茂服務終止收購母企附屬物管業務 詳情請看【下一頁】

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

雷軍表示，小米將持續加大研發投入，持續推動集團高端化戰略，並推動集團業務聚焦和「精兵簡政」，進一步提升集團運營效率。

另外市場調查機構最新發布的中國智能手機市場11月品牌銷售份額數據顯示，小米手機實現340萬台銷量，市場份額15.1％，排名僅次於蘋果(美：AAPL)，惟與此同時銷量環比提升34.6％，增幅排名第一。

【2023年部署】大和重申看好內地科網股明年前景 列5股為首選 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機