【TSLA】投行削TESLA目標價3成至175美元　指「風暴」將至馬斯克如「在車輪上睡覺」

TSLA特斯拉（美：TSLA）創辦人Elon Musk對社交平台Twitter的專注，惹來投行憂慮特斯拉前景。美國投行Wedbush Securities分析員Dan Ives表示，馬斯克對Twitter的專注，使他創立的電動車公司在無領導者下閒置一旁。

Ives在周五透過報告表示，特斯拉已面臨個具挑戰性的宏觀經濟環境，明年可能會出現經濟衰退，且還有更多的競爭，迫使該投行將特斯拉的目標價從250美元，降至175美元。

Ives稱：「此時的特斯拉需要一位領導者，而不是Ted Striker（電影「Airplane」角色）。」他指，特斯拉減價的同時，面對可能出現的全球經濟衰退，庫存開始在全球範圍內積累，「在投資者需要一位CEO來駕馭這場五級風暴時，以特斯拉的領導力角度看，馬斯克被視為『在車輪上睡覺』」。

馬斯克：股價低殘是買入機會

特斯拉股票正處於自2010年上市以來最嚴重的拋售，截至本港時間周五晚上11時10分，報122.14美元。馬斯克指，最近股價低殘是買入機會，認為股價下挫是因為聯儲局激進加息。

Ives則認為股價下跌的責任應歸咎於馬斯克，並將特斯拉拋售的70%歸咎於對他專注於Twitter的擔憂。他指馬斯克已在更廣泛的投資界失去信譽，「因為違背了承諾（一次又一次地出售股票，而且是....），Twitter的慘敗，在Twitter上開啟了政治風暴，以及馬斯克和特斯拉的品牌惡化，導致了股票的徹底崩潰」。

Ives指，特斯拉明年仍有可能實現盈利增長，從而提振股價，若馬斯克重新專注於特斯拉，停售股票，並制定保守的2023年指引，同時董事會啟動回購，股價則可能已觸底。

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編輯：胡學能