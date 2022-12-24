▲ 【2023展望】上海商業銀行料明年3次加最優惠利率（P）共0.375厘 後年始可能減息

香港銀行今年已普遍上調港元最優惠利率（P）0.625厘。上海商業銀行研究部主管林俊泓預期，港銀明年上半年仍會隨美國聯儲局宣布加息而續上調P，料加P有3次，每次加0.125厘，即以市場上「細P」而言，明年可升至6厘。他指，P隨後會在高位橫行，最快2024年才有機會減息。

上海商業銀行昨（23日）發表明年環球經濟及外滙展望。林指美元在過往美國加息周期時一般會下跌，惟今次周期美元整體強勢，情況較特殊，相信明年上半年繼續強勢，美元指數或見108至110，至於何時結束強勢，他認為要看利率倒掛何時完結，現料明年中或發生，屆時美元強勢周期伴隨告終，而該行預期，未來6個月美國出現衰退的可能性達60%，而聯邦基金利率明年將在5至5.25厘觸頂，並一直維持至後年。

▲ 林俊泓預計香港明年經濟增長2%、通脹率料2.3%。（陳國峰攝）

估港樓市明春見底 全年升5%至7%

香港方面，林俊泓認為，旅客消費以往可在香港零售銷售數據佔達六成，就算只復甦四分一，足以貢獻1個百分點的香港經濟增長，明年有機會出現此情況，預計香港明年經濟增長2%、通脹率料2.3%。他指，股市一般先於樓市見底，隨着港股現處見底過程，樓市明年首季亦跟隨見底，之後餘季回升，明年全年樓價料升5%至7%。

談到人民幣滙價，林指，內地企業倘明年初業績不似預期，滙價可能呈弱勢，上半年或見7.2兌1美元；隨着下半年有重開、房地產或見底等因素在業績中反映，市場會對人民幣資產有信心，明年底滙價或可見7兌1美元。

日本央行近日放寬10年期國債收益率目標區間到正負半厘。林相信，央行明年或會再放寬區間至正負1厘，且料有加息，圓滙未來3個月在130至135（以港滙7.8計，每100日圓兌港元6至5.7）區間，年底或見120（每100日圓兌港元6.5）。

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記者：胡學能