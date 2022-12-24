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持2億定存現金 光大永年審慎物色併購

股樓投資 00:26 2022/12/24

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物管股光大永年(03699)董事長劉嘉在特別股東大會後表示，集團所持有逾2億元現金，現時主要放於中、港3個月或7天定期存款，部份利率逾4厘。劉嘉稱，一直在尋找拓展資產機會。內地國策支持樓市平穩發展，雖然市場好轉，但出手收併購資產尚要觀察市場變化，收購策略暫以「穩字當頭」。現時內地利息亦不算低，市場資產估值有所調整，但在房地產市場平穩發展情況下，利潤空間未必很大，直言目前未發現「荀貨」。

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劉嘉表示，內地市場現時存在壓力，但隨著疫情改善，加上推出開放政策，對明年環境有一定信心，但未能斷言何時會出現巨大變化。對於選擇未來投資區域，他稱，大原則仍視乎位置的回報而定。

光大永年曾透露，上市集資所得款項用途將於英國的主要城市收購物業。劉嘉表示，英國現時樓價下跌不大，租金收入與利息呈倒掛現象，因此收購會面對負現金流風險，形勢有待觀察。他補充，集團仍會留意海外市場的收購機會。

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撰文 : 李尚毅

光大永年（03699） 港股

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