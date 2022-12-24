【聖誕商機】聖誕新年網購增　免墮網購陷阱

聖誕將至，不少人都會選購禮物贈送親友。疫情時代開始前，網購已早成為全球趨勢，而最近2022年節日網購網絡安全洞悉報告指出，全球有高達 95% 購物者將會在網上購物。然而，隨著網購潮流興起，避無可避的網絡安全問題變得越趨普遍。

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於香港，針對網上購物的網絡威脅和欺詐案件有顯著上升趨勢。2022年的首6個月有3,954宗與網購相關的詐騙案，比去年同期高出41%。2021年，香港電腦保安事故協調中心 (HKCERT) 處理的3,737宗網絡釣魚案件中，超過70%的案件涉及網上購物或網上銀行交易。HKCERT 指出，網絡攻擊或成為電子商務等特定行業的「新常態」。

當大家慶祝這個充滿愛、歡樂與和平的佳節時，當然不想遇到網絡騙案或蒙受不必要的損失。為讓大家盡享佳節，以下是一些避免網購攻擊和欺詐的建議。

購物宜使用雙重身份驗證

首先，在網上購物時要使用雙重身份驗證。雙重身份驗證是指運用兩個或多個方式來驗證身份的保安措施。密碼、指紋或發送到手機的一次性密碼都是驗證身份的一種方式。然而，由於黑客已能操控一次性密碼驗證系統，他們可以阻止系統傳送一次性密碼予戶口用家。因此，大家網購時要小心保護自己的信用卡和銀行賬戶，免受黑客攻擊。

其次，在網上購買任何東西之前需檢查網絡域名(domain)。作為網址的一部分，網絡域名就是網站的獨特名稱。通常，一個網絡域名是由幾個重點分隔的字母組成。當今的普遍誤解是，加密網址一定是安全的；然而，網址前所顯示的鎖頭標誌僅表示你在本網站輸入的數據不會被窺探。

留意網站真偽

至於密碼、支付方式和個人資料等信息，則仍可能被盜。購物者可以使用 URL 查找工具 ，如 Norton Safe Web 檢查網站域名。將網站上載到網站後，Norton Safe Web 不但會自動分析並評估其網站的真偽，更會檢查網站是否包含惡意或詐騙網絡域名。如此，消費者則可以避免在網上購物時洩露個人資料或遭受詐騙。

最後，於購物網站付款時一定要提高警覺。有些看似合法的網上商店有可能是由網絡犯罪分子建立的，這些電商具正面評價、優質產品圖片，甚至有社交媒體帳戶。為免洩露個人資料和損失金錢，消費者若發現產品比市價異常便宜，便要額外留神。這些產品很多時是假冒商品，甚至是根本不存在的產品。另外，消費者亦需注意以特別方式收款的網上商店。

在大多數詐騙案中，購物者將產品添加到購物車時，有多種付款方式可供選擇；但結賬時，卻只剩下一種付款方式。罪犯通常會精心設計主頁、產品資料和付款頁面，卻對「關於我們」和「退款政策」的頁面較為疏忽。因此，仔細檢查「退款政策」和「關於我們」頁面至關重要。

雖然網購詐騙無處不在，但也並非沒有防禦方法。只要大家於網上購物時保持警惕，保持零信任心態，並運用適當的線上工具驗證購物網站，便可大大減低陷入網購陷阱。下次網購時，只要記緊以上重點，就能輕鬆遠離網購騙案。