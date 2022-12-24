微博15億人幣 向母企收購北京總部

微博(09898)宣布，全資子公司Weibo Hong Kong Limited與新浪公司 的全資子公司新浪香港有限公司就買賣新浪網技術（中國）有限公司的100%股權 訂立若干協議，據此，Weibo Hong Kong Limited同意購買新浪網技術（中國）有限公司（新浪香港有限公司的全資子公司及中國北京新浪總部大廈的擁有人）的全部股權，總對價約為15億元人民幣。

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另外瑞銀發表研報指，該行專家認為今年第四季中國整體網上廣告市場將恢復按年增長，但經歷第三季的疲弱表現後，最新估計的增速會較此前預測的慢；對明年廣告需求復甦持建設性看法，但預料復甦步伐會有所落後，因業界對明年首季的廣告預算仍較謹慎，料到第二季行業才迎強勁復甦。報告指，專家的意見符合該行此前的分析，廣告需求的恢復會較GDP增長滯後一個季度，但經常會迎一個更高速增長，看好廣告板塊反映中國宏觀經濟的潛在復甦，在相關主題下，偏好微博、快手（01024）、嗶哩嗶哩（09626）等科網股。

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