【力搶人才】政府下周三推線上平台「搶人才」 目標每年吸引逾3.5萬人才來港 美聯移民：料每年數字達4.5萬

行政長官在十月發表的《施政報告》中提出，透露去兩年本港流失了140,000個流動人口，並提出特區政府會「搶人才」，以積極、進取的態度，吸引高質素人才來港。港府於周五（23日）召開政府「搶人才」、「搶企業」措施記者會，提出一系列「搶人才」措施。

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▲ 政務司司長陳國基（右）和財政司司長陳茂波（左）今日（十二月二十三日）在添馬政府總部舉行記者會，闡述政府「搶人才」、「搶企業」措施的實施細節。（資料來源：政府新聞網）

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政務司司長陳國基表示，當局將於下周三（28日）起展開《施政報告》中一系列「搶人才」的新措施，接受世界各地人才的申請。其中線上平台「人才服務窗口」會率先在下周三推出，運作初期由勞福局同事負責營運，以加強特區政府招攬人才工作的協調及統籌。



以上平台不但提供各項人才入境計劃的詳情，亦連接上入境處的網上系統，讓各地人才可以用電子方式提交申請。此外，這個平台亦會為各地人才推介香港的優勢、提供「衣、食、住、行」的信息，亦接受和處理各地人才的查詢。



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第二，「人才服務窗口」線上平台將連接上入境處的網上系統，亦即表示各項人才入境計劃的申請服務已經全面電子化，為申請人帶來更大方便。世界各地的人才不論身在何方，都可線上提交申請和付費，以至領取簽證和辦理簽證手續等都一樣可以，快捷方便。



第三，政府早前公布的一系列的「搶人才」措施會一併推出，包括早前宣布的全新「高端人才通行證計劃」，以及經放寬或優化後的現行多項人才入境計劃，廣泛吸納高薪、具學歷和工作經驗的人才，同時亦針對香港缺乏的特定行業和專業的人士，致力增加各行各業的人力供應。



第四，各項人才入境計劃的申請和審批流程會全面理順和簡化，縮短處理申請的時間，方便有興趣來港探索和發展的人才規劃移居來港的準備和作出安排。多項人才入境計劃經優化後的申請審批，普遍可於交妥所需資料和證明文件後的四星期內完成；而以計分制為審批基礎的「優秀人才入境計劃」，由明年一月一日起會取消年度配額，為期兩年，亦會簡化申請審批程序。

對於政府推出的一系列「搶人才」措施，美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷認為優秀人才計劃會廣受歡迎，因配額不設上限，令申請更容易，相信開始接受申請後，申請人數會持續增加。她估計，新措施「高端人才通行證計劃」亦能吸引到一批百大畢業的畢業生，指內地有9間大學的畢業生都附合資格，會大大吸引到此批專才來港發展，預計每年將有4.5萬名國內外人士來港工作，高於政府估計的3.5萬名。



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鄭天殷補充，特區政府今日落實推行「高端人才通行證計劃」及現行多項搶人才計劃，期望吸引高薪和具學歷的專業人士來港工作。「高端人才通行證計劃」的合資格人才包括：

1. 過去一年年薪達港幣250 萬元或以上的人士，不論學歷。

2. 世界百強畢業生，在過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士，不設限配。

3. 世界百強畢業生，剛畢業未有三年工作經驗的人士亦可申請。

***只認可本科畢業生。

此外，特區政府又提出優化人才清單作為指引，所有搶人才計劃的申請者，可同時申請受養人及其子女來港生活。附合條件的申請者、受養人及其子女均可享有同等福利，相信亦會受到有意來港工作的人士歡迎。

她又指，2017年、2018及2019年因疫情關係，積壓了一定數字的申請。加上2020-2021年積壓了1萬個優才申請，最後只有2000人成功申請來港。由於有意來港的人士積存。美聯移民預期，即使未有「高端人才通行證計劃」及優化搶人才計劃，2023年潛在來港工作人士申請亦預計多達3萬份，相信新措施可進一步刺激申請人數。政府預計每年可吸引3.5萬名來港工作人士，美聯移民預計新計劃可每年吸引4.5萬人來港工作，較政府預計高出約30%。



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責任編輯：陳詠妍