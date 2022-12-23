【加密寒冬】加密交易所AAX倒閉　兩漢涉嫌欺詐落網　涉案金額9800萬

警方今（23日）拘捕兩名分別37歲和44歲本地男子，涉嫌欺詐，涉案金額總值9800萬元。兩男涉嫌以香港為其中一個基地的虛擬貨幣交易平台AAX，透過發布虛假消息和不法手段令交易平台停止運作，致投資者未能取回虛擬資產。

主腦料挾3千萬美元資產及私鑰離境

警方指，涉事交易所2019年11月在港設立公司管理，於全球有逾200萬個用戶。警方上月起收到求助，指涉事平台公布需進行系統維護，停止客戶買賣虛擬貨幣和提取個人資產，警方相信主腦當時已帶走平台虛幣錢包內總值3000萬美元資產及私鑰離港。

警方又指，平台其後公布需延長系統維護、考慮以發債形式集資以維持營運，然而客戶日前無法登入查閱資產，位於香港的辦公室已停運。

警方接逾300宗舉報

警方表示，該公司流動資產開始出問題時，主腦與被捕人士涉以系統維護作藉口，以防客戶提取虛擬資產，並向外發布虛假消息，訛稱需額外工作天完成維護。警方扣留涉案公司和人士的銀行戶口，合共200萬元資產，以及兩個位於香港的物業，總值5500萬元。警方已接337宗舉報，逾半屬本地人，其餘來自內地、台灣、新加坡和歐洲等，損失金額由數百元至1260萬元。

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編輯：胡學能