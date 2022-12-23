【裏裏外外@iM網欄】任你點食都可keep住身材

聖誕新年連續多天假期，加上天氣又凍，自然會食多少少，腰圍體重也會增加。這次特別為大家介紹幾個簡單丶快捷又舒服的練習，包保你點食都可以keep 住身材！

Tips 1:

坐在椅前，脊椎不可靠椅背（圖1）。抬起左腳後（圖2），將雙手放在左腳下合掌（圖3），停留5 秒，然後轉右腳（圖4), 並重覆以上重作（圖5）。以上左右腳做完一次為1組，共做10 組。

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如果你想挑戰高難度，可以試試雙腳抬起，然後雙手放在雙腳下合掌，效果更快 （圖6-7）

▲ 圖6👆

▲ 圖7👆

Tips 2:

坐在椅前，將腰部轉向左邊，雙手放在椅的扶手上（圖8），記住盆骨不可轉左或擺動，感覺身體脊椎的扭轉，停留10 秒，然後轉向右邊（圖9），重覆以上動作，左右完成為1 組，建議做10 組。

▲ 圖8👆

▲ 圖9👆

如果你想提升難度，當身體轉左邊，可以將左手伸直放在椅背，右手伸直向前方，並盡量伸展雙手（圖10），但記得盆骨不可轉動， 停留10 秒後，再轉右邊，重覆以上動作（圖11）。

▲ 圖10👆

▲ 圖11👆

Tips 3:

坐在椅前，將右手抬起，並向左邊伸展，感覺腰旁丶肋骨丶手臂不斷伸直（圖12），停留10 秒後，轉左手，並重覆以上動作。

▲ 圖12👆

大家記住，食飽後不要做這些動作，要在飯前做，因為要用肚的力支撐動作，唔好靠椅背的力支持。練習時自然呼吸，量力而為，感覺輕鬆丶自在丶舒服。

一邊做運動，一邊聽歌，感受這輕快悦耳的歌曲。今次是由Jai Uttal 演繹的Sita Ram。

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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