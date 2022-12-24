有盈退休：誰會傻傻地開舖

今期標題，不是早晨茶記肥嬸或街邊阿叔講的，而是出自一位電器批發老行尊「張爺」的口。



背景是在一頓晚餐中，筆者提問：「張爺，如今通街『吉舖』，連地鐵站口、尖沙咀、銅鑼灣、旺角等昔日非常搶手地點，也不停地一間又一間拉閘。其實，市況開始慢慢回復正常，怎會這樣子？」



張：「碌Sir，請問你，做生意為了甚麼？」他搖搖手中那杯18年威士忌問。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計



碌：「當然為了賺錢！」



開舖做生意5大難處

張：「對，3歲小孩子都懂答！但如今開門做生意：一、無大陸客及遊客；二、要交貴租；三、難聘請員工，就算請到都受氣，因許多公司在搶人；四、有許多麻煩事，以及日常支出要應付；五、有頗大虧本的機會。以上5點，乃現今任何打開門做生意者必須面對的。我問你，假若有種投資，完全不用處理上述頭痛問題，兼且無風險實賺每年5厘利潤的，你又會怎樣想？」張爺提問時，眼睛滴溜地轉。



碌：「真的有這樣好嗎？那當然選這種投資！」



張：「普通智慧。正是人同此心，心同此理！筆者的行家，大富大貴就不多。但做了幾十年零售，景氣好時累積儲藏，總有兩三億元身家。這類人，若走去做生意，開一間新舖都要三兩千萬元開拔費。然後，麻煩多多，擔驚受怕，分分秒秒影響情緒。大家都『登六』（已60歲）了，為甚麼還要捱苦？好過癮嗎？早年形勢不同，景氣好時才會『死做爛做』。如今環境不同，你知嗎？」他說着又「拋個波比」筆者。



高息環境定存最着數

小弟雖非生意人，但在各種投資方面，總算有些經驗及心得，故以常識回答：「明白！今日全球加息，不停升。港元與美元掛鈎，當然如是。基本大戶都可以拿取4厘多定期息率。若果手持兩三億元，在香港的銀行做定期存款，應該能爭取到5厘以上利息！」



張：「正是如此，碌Sir。拿着兩三億元『食息』，每年有千幾萬元利息，日日環遊世界食米芝蓮都可以。誰會笨到跑去『煩到抽筋』開門做生意呀？分分鐘虧老本，有沒有這樣笨？」



張爺得出的結論是，在高息席捲下，相信「執笠潮」曠日持久。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍