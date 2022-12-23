【iM定存攻略】長息回落 3個月定存最高5.1厘

臨近2023年，港元新資金定存利率顯著回落，各大銀行12個月定存紛紛跌穿5厘，相反，3個月定存仍普遍維持4.6厘以上，仍具吸引力。

12個月定存方面，本周稱冠的仍為南洋商業銀行，為12個月5.3厘，且該定存計劃由「南商快閃定期存款」變為「南商73周年定期存款」，其特選客戶的起存額由500萬元降至100萬元，而且香港身份證號碼只要含有「7」或「3」，都可以成為特選客戶。其次為富邦銀行的5.1厘（起存額100萬元）。而華僑永亨本周把12個月5厘撤走，改為4.8厘（起存額20萬元）、建行亞洲亦由5厘變為4.8厘（起存額100萬元） 。

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3個月方面，最新南商仍然以5.1厘「南商73周年定期存款」（起存額100萬元、特選客戶）為冠，其次為交銀（起存額100萬元）的4.90厘、恒生（起存額5000元）也有4.80厘。大行滙豐也把其3個月定期加至4.6厘以上，其他銀行普見4.6厘以上。

其他部分銀行定期：

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本文節錄至792期（2022年12月24日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳