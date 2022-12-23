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【美股焦點】Tesla年內股價高位跌超7成　一文看清投行對Tesla目標價及分析

股市 23:22 2022/12/23

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【美股焦點】Tesla年內股價高位跌超7成　一文看清投行對Tesla的分析

Tesla（美：TSLA）今年高位累積跌已超7成，股價一度失守125美元，低見122.26美元，市值亦跌破4,000億美元。全球經濟疲弱，市場擔心Tesla的需求或受宏觀經濟影響，部分投資機構下調Tesla目標價及收入預測，本文綜合投資機構對Tesla的目標價及分析：

機構 目標價（美元）
摩根士丹利 330
瑞穗證券 285
德銀 270
高盛 235
富國銀行 230
加皇資本 225
大和 177
花旗 176
富邦證券 170

德銀：下調第四季收入預測至208億美元、維持「買入」評級

德銀指出，由於宏觀經濟疲弱，下調Tesla目標價由355美元降至270美元，但維持「買入」評級。

該行認爲，部分美國消費者為獲得通脹削減法案（IRA）的優惠，推遲交付時間，以及内地宏觀經濟疲弱均影響公司第四季的數據，遂下調期内交付量預測至42萬輛，惟按年仍增長36%。該行對Tesla第四季收入預測下調至208億美元，低過市場預期的259億美元；每股盈利預測亦由1.18美元降至1.05美元，低於市場預期的1.25美元。

Canaccord Genuity：削Tesla標價由304美元至275美元

加拿大投行Canaccord Genuity削Tesla目標價至275美元，下調幅度達23.5%。該行分析師George Gianarikas指，大眾對Tesla的情緒「非常糟」，且股東們情緒亦很焦慮。Gianarikas續指，導致最近Tesla股價低迷或另有其因，而最近Musk在Twitter的「戲劇性的行爲」並不是主因。

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編輯：伍鍵文

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