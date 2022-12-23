【券商點睇】極度悲觀預期得到修復 料龍湖隨行業改善銷售及現金流

國泰君安表示，隨著房企融資利好政策持續出台，市場對龍湖集團（00960）的極度悲觀預期得到修復。再加上需求面政策出台的預期持續發酵，公司作為優質民企代表，預計銷售和經營性現金流會隨行業繼續改善。該行維持其「增持」評級，預計公司2022至24年業績各年增速分別為0.3%、2.4%及5.1%。

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該行指， 公司今年11月實現合同金額174.5億元人民幣，合同面積108.2萬方。 雖然公司銷售在第四季轉弱，但考慮到行業供應面的風險得到有效化解，居民購房信心將得到一定程度修復。 隨著房地產行業政策出現轉向，預計接下來需求端政策的出台將帶來一二線核心城市實現復甦，帶來公司銷售出現改善。

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另外在多項房企融資利好政策出台下，民營房企融資環境亦開始出現改善。 交易商協會受理了公司200億元儲架式註冊發行，同時中債增同步受理公司增信業務。 隨後公司不僅提前贖回一筆2023年到期的票面利率3.9%的優先票據，同時發行一筆票面利率更低為3%的3年期的中期票據。該行指 公司融資面已經出現改善，預料其估值將繼續迎來修復。

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撰文：鄭昊彤