【新股IPO】思派健康314首日掛牌股價升34% 一手帳面賺1280元

思派健康（00314）今日（23日）掛牌，開市報23.7元，較招股價18.6元升27.42%，最高曾見26.35元，低見21.75元，收市報25元，升34.41%；全日成交217.46萬股，涉資5,261.13萬元；以每手200股計，一手帳面賺1,280元。

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思派健康為內地的連鎖特藥藥房經營商，是次招股公開發售超額認購約7.27倍，一手中籤率15%，認購15手，即3000股才能穩獲一手。

是次集資所得，其中約87%料將用於業務擴充；約13%將用於技術研發及提升技術基礎設施。

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記者：張以正