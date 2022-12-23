  • 16°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】思派健康314首日掛牌股價升34% 一手帳面賺1280元

股樓投資 21:59 2022/12/23

分享：

分享：

思派健康（00314）今日（23日）掛牌，開市報23.7元，較招股價18.6元升27.42%，最高曾見26.35元，低見21.75元，收市報25元，升34.41%；全日成交217.46萬股，涉資5,261.13萬元；以每手200股計，一手帳面賺1,280元。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

    點擊圖片放大
    +8
    +7


思派健康為內地的連鎖特藥藥房經營商，是次招股公開發售超額認購約7.27倍，一手中籤率15%，認購15手，即3000股才能穩獲一手。

是次集資所得，其中約87%料將用於業務擴充；約13%將用於技術研發及提升技術基礎設施。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
思派健康（00314） 港股 IPO

上一篇文章

【裏裏外外@iM網欄】任你點食都可keep住身材

下一篇文章

【券商點睇】極度悲觀預期得到修復 料龍湖隨行業改善銷售及現金流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【經典重現】洲際酒店前身翻新近2年 麗晶酒店2023年初重開 四大經典餐廳26/12起試業
【經典重現】洲際酒店前身翻新近2年 麗晶酒店2023年初重開 四大經典餐廳26/12起試業
中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定
中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【千手公關@iM網欄】香港家庭電影 過時點過節？
【千手公關@iM網欄】香港家庭電影 過時點過節？
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬
【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款