【券商點睇】船種分布可分散衰退帶來風險 料加息對中國船舶租賃影響有限

安信國際表示，看好中國船舶租賃（03877）能夠準確把握海運行業周期，以作出合適商業決策及逆週期投資策略，又認為明年環球經濟衰退的確會為中船租賃帶來一定壓力，但可透過船隊種類分布來分散風險，同時船隊數量的穩定上升，亦能對沖部分公司業績所受到的影響。該行首予其「買入」評級，目標價1.8元。

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該行表示， 藉中船集團在行業內的市場地位，中租租賃與船廠之間的協同效應及緊密的業務關係，使其能及時把握業務機會。 公司也因此從穩定的長期租賃服務，拓展出自營、聯營船隊業務以發展短期租賃業務，把握船舶營運週期能為公司帶來額外收益，以提升整體資產回報率。 截至2022年6月底，公司的自營船隊加上 明年交付的4艘自營船，總規模將達30艘。

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該行亦指，公司租賃業務的收入主要受客戶所收取的利率及租船費率影響。其中融資租賃業務向客戶所收取的利息一般基於浮動利率，加息週期有正面作用。而且 受惠於央企背景，公司在融資上有比較優勢。 截至2022年6月，公司有息債務總額約290億元。 其中約100億元為美元債，平均2至3%利率，2025至2030年到期，利率相對穩定。 其餘有息債務以境外銀行為主，基本上能與融資租賃所收取客戶之利息收入對沖，對租賃收益影響有限。

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撰文：鄭昊彤