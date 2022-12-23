【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬

天水圍日後將受惠北部都會區發展，吸引不少投資者入市。今次利嘉閣推薦的單位為Wetland Seasons Park 1期。屋苑最大賣點是入伙不久，而且設有大型住客會所。

放盤單位為6座中層B3室，實用面積365平方呎，一房連儲物房間隔，現叫價560萬元，實用呎價約15,342元。據了解，單位為全新物業，業主買入後從未入住。

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放盤單位 Wetland Seasons Park 1期6座中層B3室（物業編號：BF70828072） 實用面積 365平方呎 間隔 1房+士多房 叫價 560萬元（最後更新日期：2022年12月23日） 賣點 全新物業，業主買入後從未入住。 間隔四正實用。 景觀開揚，環境清幽。 首期低至56萬，上車之選。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3WmxyJB

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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