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【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬

股樓投資 19:58 2022/12/23

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天水圍日後將受惠北部都會區發展，吸引不少投資者入市。今次利嘉閣推薦的單位為Wetland Seasons Park 1期。屋苑最大賣點是入伙不久，而且設有大型住客會所。

放盤單位為6座中層B3室，實用面積365平方呎，一房連儲物房間隔，現叫價560萬元，實用呎價約15,342元。據了解，單位為全新物業，業主買入後從未入住。

    點擊圖片放大
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放盤單位 Wetland Seasons Park 1期6座中層B3室（物業編號：BF70828072）
實用面積 365平方呎
間隔 1房+士多房
叫價 560萬元（最後更新日期：2022年12月23日）
賣點

全新物業，業主買入後從未入住。

間隔四正實用。

景觀開揚，環境清幽。

首期低至56萬，上車之選。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3WmxyJB

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

Wetland Seasons Park 天水圍 二手市場 私人屋苑

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