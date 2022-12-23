【世茂服務 873】 遇大量獨立股東反對 世茂服務終止收購母企附屬物管業務

世茂服務（00873）表示，在市況改變及大量獨立股東反對下，宣布終止收購世茂股份（滬﹕600823）物管業務。世茂服務股價周五（23日）靠穩，報2.9元，升1%。

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世茂服務早於去年12月宣布，擬以代價16.54億元人民幣，收購母公司世茂集團（00813）附屬上海世茂的物業管理及相關增值服務業務。事隔一年後，世茂服務周五發公告指，已在雙方同意下終止有關收購事項的該協議，而雙方的各自權利和責任將被解除和免除。

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公司表示，鑑於協議簽訂時有關收購事項的估值基礎已不再適用於現時市況，而當時所商定收購事項的代價和目前市況相比有較大背離；以及公司自公布收購事項後，收到大量來自獨立股東的意見回饋，明確反對收購事項，因而放棄收購。而世茂服務董事會認為，終止收購不會對公司業務、營運和財務有重大不利影響。

世茂集團繼續停牌。

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記者：郭秀慧