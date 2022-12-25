【愛心送暖】迪士尼義工隊聖誕前夕出動 到訪多間特殊學校及社區中心 舉辦慈善項目捐款予「願望成真基金」

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）一直致力關心社會。聖誕將至，迪士尼義工隊頻頻出 動，努力將奇妙帶到社區不同角落，為不同人士送上暖暖心意。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

今年迪士尼義工隊在聖誕前夕，到訪多間特殊學校及社區中心，為有需要的小朋友送上節日驚喜！超過30位來自香港迪士尼娛樂事務及服裝部的演藝人員，今次就將表演的舞台由樂園搬到沙⽥公立學校及香港耀能 協會高福耀紀念學校，聯同香港迪士尼樂園度假區親善⼤使唐俊迪 （Tony）和陳麗儀（Lily），為有特殊學習需要的學⽣舉辦聖誕聯歡會。除了表演他 們最擅長的歌舞，亦特意準備魔術表演，成功與學⽣打成一片。

Tony認為：「學⽣積極又投入的反應完全超出我預期，義工隊透過不同的環節，鼓勵學⽣一齊互動，整個過程既充滿節日氣氛，同時亦令人感動。」Lily 亦補充：「我們亦特意為同學們準備迪士的聖誕禮物，於寒冬中把愛及關懷傳遞給他們，希望他 們過上一個溫暖的聖誕節！」

另外，義工隊今年亦到訪兒童癌病基⾦的社區中心，舉辦 「馴鹿的森林派對」聖誕活動，義工隊設計了不同的攤位遊戲，讓兒童與其家庭輕鬆愉快地玩樂一天，希望發放更多正能量，舒緩 他們對抗病魔的壓力，令他們過一個難忘的聖誕節。

除了連串的探訪活動，香港迪士尼早前亦舉辦了「分享禮物‧分享愛」玩具捐贈活動，向演藝人員收集全新的迪士尼玩具，每位演藝人員捐出一份玩具，香港迪士尼就會額外至少捐贈多一份，近500位迪士尼義工， 亦齊心合力包裝了約10,000份聖誕禮物，轉贈給近20間慈善機構，將暖暖心意送給社區內有需要的小朋友，包括有一眾有特殊學習需要的學童及病童等，一 同分享節日的喜悅。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

而今個冬日，香港迪士尼樂園邀請了12個本地學校和非牟利組織的社區合唱團和⾳樂表演團體於美國小鎮⼤街為賓客送上「奇妙無分界」表演。兩位親善⼤使Tony和Lily亦有參與演出，與表演團體一同以歌聲分享愛和喜悅。今年， 迪士尼義工隊更聯同心光盲人院暨學校的小朋友，⾸次於樂園內⽤⼿語配合肢體動作表演歌曲《世界真細小》，配合小朋友的甜美歌聲，展現出他們的才能，與賓客一同於樂園度過溫暖、和諧的聖誕。

不少人都準備為親朋好友買聖誕禮物，香港迪士尼於聖誕節期間亦為非牟利慈善團體 「願望成真基⾦」及「愛心聖誕⼤行動」，發起慈善活動，賓客可選購聖誕心願慈善明信⽚，寫上窩心的冬日祝福，在美國小鎮⼤街或幻想世界蓋章處為明信⽚蓋上印章，再投入市鎮會堂外的聖誕心願郵筒，將心意和祝福傳遞，讓佳節更添窩心暖意。義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕⼤行動」，受惠的慈善機構多達15間。除此之外，樂園亦推出Duffy與好友主題「Wish Upon A Star」兩⽤抱枕⽑毯的慈善項目， 賓客每購買一個⽑毯， 樂園將捐出港幣50元予「願望成真基⾦」，為更多病童達成心願，共享溫暖聖誕。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月

責任編輯：嚴浩文