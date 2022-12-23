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【美股焦點】Tesla： 兩款車提供7500美元補貼　加劇市場對需求疲軟的擔憂

股市 20:27 2022/12/23

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【美股焦點】Tesla： 兩款車提供7500美元補貼、加劇市場對需求疲軟的擔憂

外電報道，電動車企Tesla（美：TSLA）宣布，本月起在美交付的兩款新能源汽車Model 3及Model Y的補貼金額獲提升一倍至7,500美元，折合約5.85萬港元，即變相減價，加劇市場對該公司需求疲軟的擔憂。

Tesla 盤前升1.52%，現報127.25美元，惟本月累跌近36%，市值跌穿4000億美元，年內高位曾跌7成。環球經濟低迷，且美聯儲最近鷹聲嘹亮，市場擔憂Tesla或出現需求疲軟。

外電稱，Tesla （周三）宣布對Model 3及Model Y的補貼金額提升一倍至7,500美元，近期亦向本月交車的用戶提供1萬英里（即約16,093公里）的免費超級充電優惠。此外，Tesla又向年底前在加拿大交付的Model 3及Model Y車主提供5,000美元的折扣。另外，年底前在中國交付的部分車款也可享有6,000元人民幣的優惠。

馬斯克揚言兩年之内不再減持Tesla，詳情可見【下一頁

周三收市後，加拿大投行Canaccord Genuity 削Tesla的目標價至275美元，下調幅度達23.5%。該行分析師George Gianarikas指，大眾對Tesla的情緒「非常糟」，且股東們的情緒亦很焦慮。

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編輯：伍鍵文

美股 經濟 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 汽車 補貼 馬斯克 目標價 港元 Tesla
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