中原後勤獲發0.5個月年終花紅　施永青：樓市形勢正改變

二手樓價持續下跌，成交量同告大減。不過，中原集團創辦人施永青出席公司聖誕派對時表示，樓市近日形勢正在改變，美國加息正在放緩，對樓市及投資市場有利。

他續說，新冠疫情雖未有減慢，但殺傷力大減，各國政府抗疫態度轉趨務實，中港兩地之防疫措施已大幅放寬，而且市場料短期內有望通關，相信樓市現時已是最壞時刻，明年將否極泰來。

為答謝員工今年的付出，中原集團決定發放0.5個月年終特別花紅予全綫後勤。中原集團行政總裁施俊嶸說，近日市況轉好，樓價企穩，料來年應該大逆轉，期望與團隊一起迎接有營有利的2023年。

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