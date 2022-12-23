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【異動股】 內地疫情爆發 殯儀服務需求大增 呢隻殯儀股逆市飆近一成

股樓投資 18:59 2022/12/23

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內地疫情大爆發，殯儀服務需求因此大增，主要於內地從事提供墓地服務及殯儀服務的福壽園（01448），獲資金追捧。股價連升兩日，今日（23日）一度升逾一成，高見7.17元，收報7.04元，仍大升9.3%，創52周新高，成交額增至3.5億元。

同場加映﹕【溫股知新】波幅漸細 明年再計

據內媒報道，內地新增感染新冠人數持續飆升，而死亡率也明顯增加，尤其是北京，當地殯儀館和火葬場開始出現無法預約的情況。疫情爆發令殯儀服務需求大增，福壽園股價隨即炒上。據福壽園中期業績報告，截至今年6月底業務已進入19個省、自治區、直轄市的40餘座城市，包括上海、河南、重慶、安徽、山東、遼寧、吉林、黑龍江、福建、浙江、江西、江蘇、廣西、北京、貴州、內蒙古、甘肅、湖北和河北，其中包括正在運營的位於全國16個省的主要城市、直轄市和自治區的墓園和殯儀設施。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

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福壽園連日獲北水持續買入。據中央結算系統資料，內地投資者加大買入力度，截至周二（20日）已經連續9個交易日淨買入，而港股通持有福壽園的股權比例已達至近13%。

同場加映﹕【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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記者：郭秀慧

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疫情 港股通 異動股 港股 福壽園（01448）

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