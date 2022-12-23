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【科技一周回顧】《香港創新科技發展藍圖》出台　美擬禁政府裝置下載TikTok

科技 19:00 2022/12/23

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

1/【創科政策】《香港創新科技發展藍圖》出台　實現香港「新型工業化」

創新科技及工業局本周公佈《香港創新科技發展藍圖》，創新科技及工業局局長孫東教授重點提到八大重要策略。

》》》【搶人才】港府成立引進重點企業辦公室　AI、金融科技成目標產業

2/【TikTok危機】美擬禁政府裝置下載TikTok　專家：或嚇走TikTok廣告商

TikTok處理用戶數據的方式，向來存有爭議。為避免中國政府藉TikTok來監視美國人等私隱疑雲，美國國會昨（20日）擬定立法草案，禁止在所有政府裝置中下載TikTok。

》》》【TikTok爭議】字節跳動揭TikTok員工　不當獲取記者個人資料

3/【元宇宙商機】Meta擬續於元宇宙領域　投放20%開支

Meta近年大舉投資「元宇宙」，雖然曾一度傳出​​業績欠佳，但依然無損Meta繼續發展元宇宙的決心。近日Meta技術總監Andrew Bosworth更表示，Meta將繼續投放兩成開支，用以拓展元宇宙。

》》》【網絡安全】Facebook漏洞懸賞計畫　最高獎金提升至233萬元

4/【客戶資料外洩】黑客入侵LastPass數據庫　竊取大量客戶電郵、電話號碼

不少人依賴密碼管理器記住各綫上帳戶密碼，使收集大量用戶資料的綫上密碼管理工具，成為黑客盜取個人資料的好地方。國際密碼管理服務商LastPass22日表示，黑客入侵LastPass的數據庫，部分用戶資料已被盜。

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