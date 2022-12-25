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【佳節好去處】好運中心「聖誕好運GOAL市集」　10本地小店進駐

商業 16:00 2022/12/25

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各大商場趁年底旺季各出奇謀，吸引消費者。沙田好運中心由12月24日至2023年1月2日，舉行聖誕市集，場內進駐10個不同類型的本地小店，包括家居布置飾品、精選聖誕禮物、佳節食品、寵物小吃、美容用品等。

來到「聖誕好運GOAL市集」，不用遠赴比利時，也可以品嘗以比利時頂級原料製造的Bel-Zims Chocolatier全天然朱古力。由人氣網店發展至實體店，終於可來到好運中心的Kts Factory，必試賣相精緻的招牌人氣麻糬毛巾卷。

Nightwaves Candles香薰蠟燭工作坊一直長期爆滿，超人氣蠟燭杯也經常賣斷，還有不可錯過的手工香薰蠟燭好。市集內的Kaiei Skincare天然護膚品，以及Viqueen天然珍珠與銀鑽首飾可提供多款選擇。

此外，商場亦關顧毛孩的需要，特意請來MiSs.Snack提供多款天然健康小吃給寵物開節日派對之用。

010Viqueen海水珍珠耳環（好運中心提供圖片）

 

Nightwaves Candles本土手工香薰蠟燭（好運中心提供圖片）

Lucky Playground 兩款免費足球遊戲

雖然世界盃已結束，足球狂熱的氣氛停不了，商場特意為沙田居民帶來兩款免費足球遊戲，包括︰「二人好運盃」及「好運足球機」。齊來Lucky Playground親身體驗落場競技，與好友大戰一番，感受足球狂熱。

以電子貨幣消費滿指定金額換禮品

此外，聖誕節當然要有聖誕禮物才算圓滿，好運中心為大家準備各式精選禮品。顧客只需在場內以電子貨幣消費滿指定金額，就有機會獲得養生湯包和Santa Helena Varietal Chardonnay白酒，惟禮品數量有限，先到先得，換完即止。
責任編輯：蕭寶玲

聖誕好運GOAL市集
活動日期 12月24日至2023年1月2日
開放時間 上午11時至晚上8時
活動地點 沙田好運中心3樓正門
查詢電話 2687 3666

 

Lucky Playground足球遊戲
活動日期 即日至2023年1月2日
開放時間 上午11時至晚上8時
活動地點 沙田好運中心3樓正門
查詢電話 2687 3666
註：活動如有更改，恕不另行通知，詳情請參閱活動條款及細則

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