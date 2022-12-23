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【美股焦點】過去一周跌21.49% 馬斯克表示兩年內不打算再出售Tesla股票

環球政經 19:00 2022/12/23

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Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）近日表示，他在兩年內不打算再出售Tesla （美：TSLA）股票，惟今次並非馬斯克首次表示不再出售有關股票。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

Tesla股價在馬斯克收購Twitter拖累，一直下跌，過去一周累跌21.49%。截至今日，馬斯克今年已經賣出了近400億美元Tesla股票，主因為資助他收購社交平台推特（Twitter）。是次並非馬斯克首次表示不再出售特斯拉股票。


同場加映：【MPF】11月強積金反彈  成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金 【下一頁

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記者：何珊如

 

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