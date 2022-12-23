【聖誕好去處2022】聖誕假期去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）

「叮噹叮，叮噹叮」，一年一度的聖誕節又到！不少商場和市集都推出相關活動。本文整合了不同商場、市集的節慶活動，以及提供的優惠，方便市民於今個周末期間，與家人、朋友、情人一起玩樂。

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聖誕好去處2022 | D2 Place 幸福の輪 香港唯一戶外旋轉木馬

D2 Place 在白色飄雪場景下打造香港唯一戶外旋轉木馬！洋溢濃厚冬日氣氛的白雪場境，由多組純白旋轉木馬組成，並有專為大人及小童而設的木馬，配上浪漫燈光及閃閃發亮的白色聖誕樹，甜蜜滿瀉的浪漫精彩節日情境不容錯過！

聖誕好去處2022 | 赤柱美利樓聖誕市集 入手節日精品必去

M3 市集由即日起至 12 月 26 日「拆禮物日」期間的周末，都會在赤柱美利樓舉辦《Xmas Wonder Market》聖誕市集。市集囊括多個不同種類的攤檔，包括：紙藝花藝陶瓷、特色精品家品、聖誕飾品食品用品，及香港本地品牌手作等。

責任編輯：楊嘉軒