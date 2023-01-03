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【著數優惠】1957旗下權八居酒屋旗艦店1月17開幕　送1888元餐飲券

Hot Talk 04:02 2023/01/03

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【著數優惠】1957旗下權八居酒屋旗艦店1月17開幕　送1888元餐飲券

1957 & CO. （08495） 旗下權八居酒屋將於1月17日於尖沙咀開幕，推出多項優惠。1月1日至16日期間，於銅鑼灣權八、海港城Paper Moon或圓方Mango Tree晚市消費滿1,888元，即可獲贈總值逾1,888元餐飲券。

    點擊圖片放大
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1957集團表示，優惠券包括兩張50元及300元優惠券、500元現金券；午市套餐買1送1優惠券、清酒及權八特色甜品拼盤。

於1月17日至2月28日期間，每兩位食客可享用1款半價指定菜式，包括：

菜式 原價
炸鮮蟹肉餅 138元
權八酥炸蝦丸 138元
牡丹蝦刺身（2件） 198元
松葉蟹肉牛油果卷 188元
鰻魚玉子大卷 178元
嚴選宮崎和牛青椒 158元
串燒拼盤 （和牛青椒、法國鵝肝、吞拿魚腦天大蔥） 368元
嚴選A5和牛西冷 488元

1月17日至21日期間，2位以上惠顧可獲贈300毫升清酒，4位以上則可獲720毫升；8位以上為1.8公升。

餐廳地址：尖沙咀北京道1號28樓

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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記者：宋佩恩

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