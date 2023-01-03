hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！
【著數優惠】1957旗下權八居酒屋旗艦店1月17開幕 送1888元餐飲券
Hot Talk 04:02 2023/01/03
1957 & CO. （08495） 旗下權八居酒屋將於1月17日於尖沙咀開幕，推出多項優惠。1月1日至16日期間，於銅鑼灣權八、海港城Paper Moon或圓方Mango Tree晚市消費滿1,888元，即可獲贈總值逾1,888元餐飲券。
▼點擊圖片放大
+3
+2
1957集團表示，優惠券包括兩張50元及300元優惠券、500元現金券；午市套餐買1送1優惠券、清酒及權八特色甜品拼盤。
於1月17日至2月28日期間，每兩位食客可享用1款半價指定菜式，包括：
|菜式
|原價
|炸鮮蟹肉餅
|138元
|權八酥炸蝦丸
|138元
|牡丹蝦刺身（2件）
|198元
|松葉蟹肉牛油果卷
|188元
|鰻魚玉子大卷
|178元
|嚴選宮崎和牛青椒
|158元
|串燒拼盤 （和牛青椒、法國鵝肝、吞拿魚腦天大蔥）
|368元
|嚴選A5和牛西冷
|488元
1月17日至21日期間，2位以上惠顧可獲贈300毫升清酒，4位以上則可獲720毫升；8位以上為1.8公升。
餐廳地址：尖沙咀北京道1號28樓
【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！
相關文章：
【著數優惠】ELEMENTS圓方設聖誕樹屋小鎮 消費滿指定金額獲電子禮券
記者：宋佩恩
看文章 ・ 賺取 ET Points