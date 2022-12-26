【室內設計】灣仔海聯大廈三房兩廳800呎單位 79.5萬元簡約中國風大改造 妙法隱藏礙眼陣柱位

今次室內設計介紹的個案，是位於灣仔海聯大廈的一個800平方呎單位，整個設計連裝修工程總價為795,000元。設計師根據戶主要求，將中式設計元素融入全屋不同範圍，與此同時亦重新規劃室內間隔，將廚房改為開放式，並增設一個飯廳。此外，針對舊樓較多的陣位及柱位問題，設計師亦通過多種設計方式，將之巧妙地進行修飾。據負責今次設計及裝修工程的三作設計透露，單位的居住成員為3位成年人，包括一位爸爸及兩位兒子，但由於他們並非長住香港，因此單位某程度上屬於渡假屋性質。

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此單位的原有圖則為四房一廳設計，經改動間隔後變為三房兩廳，最主要的改動在於將原有的梗廚，改為現在的開放式設計，與旁邊睡房之間的一幅牆身亦被拆除，睡房就改為飯廳之用。

廚房與飯廳打通後整體空間感大增，過往的梗廚本來只得單邊廚櫃及工作台，改為開放式廚房後就變成兩邊都用得到，無論是煮食或洗碗時都變得方便不少。由於客廳範圍相對較大，平時一般放置於廚房內的雪櫃，就改為放置於客廳的組合櫃中。

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簡約中式 滲透細節中

原有的梗廚與客廳之間的牆壁及門身經拆除後，設計師為了區分這兩個範圍，特別在它們之間加設了一道四摺趟摺門，平時會打開方便出入，煮食時則可以關上以防止油煙散播。這道趟摺門亦為全屋設計焦點之一，從門身圖案以至手抽位都流露出濃烈的中國風。事實上，中國風正正是戶主最主要的設計要求，設計師最後選擇採用了「簡約中國風」路綫，避免傳統中國風那種浮誇的「雕龍畫鳳」設計，而是將中式元素不經意地加進全屋設計中。

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舉例來說，在客廳的燈槽位置及天花板範圍，設計師都滲入了中式雕花木綫設計；而在趟摺門及多個櫃身上，亦採用了圖案及形狀各異的金色手抽位，大部分亦流露出中國風元素。客廳電視機後方安裝了一片大尺寸的岩板，其表面保留了石材的自然紋理，也帶有少許中式水墨畫的感覺。大門入口範圍亦經重新改造，以一個深色木框將大門包圍，與單位內的中式風格互相呼應。

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花盡心思隱藏陣位柱位

舊樓往往設有不少陣位及柱位，上世紀70年代入伙的海聯大廈亦不例外。設計師為減輕陣位及柱位的視覺干擾，通過了不同方法修飾，如客廳天花中央的巨大橫樑，便是通過加裝燈槽將之隱藏，至於屋內其他範圍的橫樑則以木殼包圍。

飯廳旁邊的儲物櫃連展示櫃，其實也暗藏一條柱位，設計師便是通過一體化的櫃身包圍柱身。除了陣位及柱位，此單位的牆身亦有一些無法移除的東西，包括大門兩側電箱和外露喉管，設計師於是加裝薄身櫃將之覆蓋隱藏，以及鋪設木條子美化。

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裝修費用明細

淸拆工程：約100,000元 水電工程：約120,000元 泥水工程：約160,000元 油漆工程：約85,000元 木工、雜項工程：約170,000元 傢俬：約160,000元 裝修工程總價：約795,000元

▲ 平面設計圖（翻新前）

▲ 平面設計圖（翻新後）

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相片來源：三作設計

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責任編輯：嚴浩文