  • 18°C
香港時間 : 20221226日 (週一) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】灣仔海聯大廈三房兩廳800呎單位 79.5萬元簡約中國風大改造 妙法隱藏礙眼陣柱位

理財智慧 12:00 2022/12/26

分享：

分享：

今次室內設計介紹的個案，是位於灣仔海聯大廈的一個800平方呎單位，整個設計連裝修工程總價為795,000元。設計師根據戶主要求，將中式設計元素融入全屋不同範圍，與此同時亦重新規劃室內間隔，將廚房改為開放式，並增設一個飯廳。此外，針對舊樓較多的陣位及柱位問題，設計師亦通過多種設計方式，將之巧妙地進行修飾。據負責今次設計及裝修工程的三作設計透露，單位的居住成員為3位成年人，包括一位爸爸及兩位兒子，但由於他們並非長住香港，因此單位某程度上屬於渡假屋性質。

【溫股知新】波幅漸細   明年再計

此單位的原有圖則為四房一廳設計，經改動間隔後變為三房兩廳，最主要的改動在於將原有的梗廚，改為現在的開放式設計，與旁邊睡房之間的一幅牆身亦被拆除，睡房就改為飯廳之用。

廚房與飯廳打通後整體空間感大增，過往的梗廚本來只得單邊廚櫃及工作台，改為開放式廚房後就變成兩邊都用得到，無論是煮食或洗碗時都變得方便不少。由於客廳範圍相對較大，平時一般放置於廚房內的雪櫃，就改為放置於客廳的組合櫃中。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

簡約中式 滲透細節中

原有的梗廚與客廳之間的牆壁及門身經拆除後，設計師為了區分這兩個範圍，特別在它們之間加設了一道四摺趟摺門，平時會打開方便出入，煮食時則可以關上以防止油煙散播。這道趟摺門亦為全屋設計焦點之一，從門身圖案以至手抽位都流露出濃烈的中國風。事實上，中國風正正是戶主最主要的設計要求，設計師最後選擇採用了「簡約中國風」路綫，避免傳統中國風那種浮誇的「雕龍畫鳳」設計，而是將中式元素不經意地加進全屋設計中。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

舉例來說，在客廳的燈槽位置及天花板範圍，設計師都滲入了中式雕花木綫設計；而在趟摺門及多個櫃身上，亦採用了圖案及形狀各異的金色手抽位，大部分亦流露出中國風元素。客廳電視機後方安裝了一片大尺寸的岩板，其表面保留了石材的自然紋理，也帶有少許中式水墨畫的感覺。大門入口範圍亦經重新改造，以一個深色木框將大門包圍，與單位內的中式風格互相呼應。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

花盡心思隱藏陣位柱位

舊樓往往設有不少陣位及柱位，上世紀70年代入伙的海聯大廈亦不例外。設計師為減輕陣位及柱位的視覺干擾，通過了不同方法修飾，如客廳天花中央的巨大橫樑，便是通過加裝燈槽將之隱藏，至於屋內其他範圍的橫樑則以木殼包圍。

飯廳旁邊的儲物櫃連展示櫃，其實也暗藏一條柱位，設計師便是通過一體化的櫃身包圍柱身。除了陣位及柱位，此單位的牆身亦有一些無法移除的東西，包括大門兩側電箱和外露喉管，設計師於是加裝薄身櫃將之覆蓋隱藏，以及鋪設木條子美化。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

裝修費用明細

淸拆工程：約100,000元

水電工程：約120,000元

泥水工程：約160,000元

油漆工程：約85,000元

木工、雜項工程：約170,000元

傢俬：約160,000元

裝修工程總價：約795,000元

平面設計圖（翻新前）

平面設計圖（翻新後）

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎【按此】投稿。

相片來源：三作設計

【青姐話】聖誕鐘   Dos & Don'ts

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
裝修設計 灣仔 海聯大廈 設計 工程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【有相睇】平安夜筍價入市　將軍澳中心兩房565萬售　重回2017年中水平
【有相睇】平安夜筍價入市　將軍澳中心兩房565萬售　重回2017年中水平
中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定
中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定
【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
兆禧苑兩房劈價158萬　區內上車客每呎7711元承接　創屋苑今年自由市場呎價新低
兆禧苑兩房劈價158萬　區內上車客每呎7711元承接　創屋苑今年自由市場呎價新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款