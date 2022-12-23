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【內房危機】世茂服務放棄收購母企物管資產　「大量獨立股東明確反對」

股市 18:00 2022/12/23

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【內房危機】世茂服務放棄收購母企物管資產　「大量獨立股東明確反對」

世茂服務 （00873） 去年12月公布，擬收購母企世茂控股 （00813） 附屬上海世茂70個項目的物業管理業務，作價16.54億元人民幣。事隔一年後，世茂服務最新公布，雙方同意下終止有關收購事項的協議。

世茂服務表示，董事會認為協議簽訂時的估值基礎已不適用於現時市況，而且自公布計劃以來，收到大量來自獨立股東的意見，明確反對收購，因而放棄收購。

世茂服務董事會認為終止收購不會對公司業務、營運和財務有重大不利影響。

世茂服務周五股價升1%，收報2.9元，最新市值72億元，公司年初至今股價累跌47%。世茂控股繼續停牌。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：麥德銘

港股 世茂集團（00813） 世茂服務（00873）
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