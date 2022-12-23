【互認基金】北上基金累計吸資114億 南下產品吸10億

▲ 北上基金連續兩個月出現淨流入額。

外滙管理局公布10月份中港互認基金的最新數據，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售的北上基金，經歷連跌10個月後，自9月起已止跌，更連升兩個月，截至10月底止累計淨吸資額為114.62億元（人民幣，下同），按月增加1.5億元。

相比南下基金、即內地基金公司把省招牌產品來港推售，北上產品仍多逾百億元，因南下基金累計淨認購額僅得10.25億元，後者按月稍減213萬元。

●北熱南冷持續6年 惟北上基金吸金大不如前

雖然北熱南冷局面持續6年，但北上基金自去年底開始已不斷萎縮，今年首10個月的吸金額較去年底的142.41億元，縮水27.78億元；以幅度計，錄得近20%跌幅。

跨境互認基金自2015年開通，翌年外管局按月公布數據。目前市面約有86隻基金，當中北上產品佔38隻，南下基金為48隻。可是，市料在港零售層面正式有售的南下基金唯恐少於廿隻。

●跨境理財通、ETF通相繼登場 令北水分流

市場亦關注中港互認基金會否被邊緣化，皆因去年10月跨境理財通出台，今年7月ETF通又上馬，俱令北水分流。事實上，北上基金自2020年4月達175.55億元的高峰，經歷持續走資，如今已驟縮60.93億元，或減近35%。

互認基金於7年前登場，中外資產管理公司曾爭相把旗下王牌基金在內地開賣，包括滙豐（HSBC）、恒生（00011）、東亞（00023）、中銀香港（02388）、惠理（00806），摩通、行健宏揚、博時、海通、騰訊（00700）有份的高騰基金，以及有冠軍分析師張憶東助陣的興證國際等，而今年再有6隻北上新產品成功闖關。

反觀南下基金及至去年11月，才累計吸金首破10億元。再者，自2019年易方達申批基金以來，再未見有新產品申請審批，業界相信主因是市面原有的產品滯銷，尤其是今年人民幣急貶逾10%，難免令主打內地股債基金受冷待。幸而自11月起人民幣滙價止跌喘穩，或有助南下基金的銷情回暖。

●疫後復常刺激 ETF通11月交投急增

順帶一提，港交所（00388）最近指，ETF通開通半年，受疫後復常等刺激，令11月份交投急增，南水ETF的日均成交由7月出爐時的1,979萬元人民幣、急增6.3倍，至11月的1.45億元人民幣；北水ETF亦從7月的2.16億港元、激增8.37倍，至11月的20.23億港元，佔整體北水的日均成交3.1%。

另跨境理財通面世逾一周年， 辦理逾15億元人幣。人民銀行深圳市中心支行披露，自去年10月19日粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點以來，截至今年10月19日，粵港澳大灣區內地試點銀行累計開立「跨境理財通」業務相關帳戶50,167個，辦理資金跨境滙劃15.61億元。據悉理財通的業務區域主要集中在深圳與香港。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君