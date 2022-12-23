天水圍居屋都要蝕　4年帳蝕13萬

最近大市氣氛漸趨明朗，加上通關在望，買家紛紛加快入市，平價盤迅速獲承接。中原地產劉耀琛說，天水圍居屋天頌苑P座中層2室，實用面積601平方呎，三房兩廁間隔，居二市場原叫價385萬元，因屬同類最平放盤，故速獲上車客垂青，議價後以330萬元承接，實用呎價5,491元。

值得留意的是，原業主於2018年12月以343萬元買入單位，持貨4年，即現帳面蝕13萬元，物業期內貶值約3.8%。

談到近期市況，劉耀琛指，本月天水圍居屋市場錄約51宗成交，其中天盛苑約有8宗成交，成交活躍。

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