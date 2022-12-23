【香港銀行】金管局：港銀首三季稅前溢利跌近12%　資產質素轉差、9月特定分類貸款比率升逾4成

金管局季報顯示，香港零售銀行整體除稅前經營溢利在今年首3季按年減少11.7%，主要是呆壞帳準備金增加，以及收費及佣金收入減少。今年首3季，所有零售銀行除稅前經營溢利總額810億元，與此相比，貸款減值撥備增加163億元。

金管局指出，銀行業的整體資產質素在今年第3季轉差，第3季末，銀行體系的特定分類貸款比率為1.19%，較前一季度1.10%再增，較去年同期的0.81%更大升逾4成。

零售銀行在今年自首3季的淨息差，擴闊至1.17%，按年升0.19個百分點。零售銀行今年首3季淨利息收入按年增19.8%，惟同期貸款減值撥備則大升340.9%。此外，今年首3季，零售銀行的收費及佣金收入亦按年減少21.6%。

貸款質素方面，第3季信用卡貸款拖欠比率為0.24%，按季跌0.01百分點；住宅按揭貸款拖欠比率為0.04%，按季跌0.01百分點。

內地貸款特定分類貸款比率按年升逾1個百分點

中國內地相關貸款方面，第3季減少1.9%至47,140億港元，內地相關貸款的特定分類貸款比率（總額）為1.8%，按季、按年分別升0.3個百分點、1.02個百分點。

第1類機構的平均流動性覆蓋比率在今年第3季為156.3%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在今年9月底為19.9%，遠高於8%的國際最低要求。

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編輯：伍鍵文、胡學能