【港元定存】港元3個月定存最高8.8厘 超高息快絕迹倒數7天

▲ 不少港元定存超高息將於下周六到期。

12月已屆尾聲，本周暫有12間銀行調整港元定期存款息，當中3加7減，大新（02356）及交銀香港則加完又減；這是自第四季以來，首次出現全周減息的銀行竟遠多於加息，再次凸顯存息已見頂回落。

先說7行減息，包括︰今天（12月23日）建行亞洲撤5厘息；日前華僑永亨降1年期，富融削低半年及1年期，livi bank及天星齊下調3個月或以上年息，大眾銀行全面減息；花旗更一周兩連減，累削半年期0.22厘、至 2.56厘。

●上商陳志偉：拆息定存息 新春後或再回落

反觀僅得3行加短存，招商永隆勁升1個月年息0.95厘，至重上兩厘關；富邦及信銀國際提高3個月年息0.2厘至4.8厘。

中銀香港（02388）等於本周一（19日）正式上調最優惠利率（P）0.25厘，但拆息持續回軟，1個月拆息已7連跌，今天報4.46厘。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，預期港元拆息及定存息於新春過後有機會進一步回落。

●南商降門檻至100萬 匯立聖誕「Go息祭」 富融推加息券 有機贏iPhone 14 Pro Max

2022年正進入倒數，市場假日氣氛甚濃，本周的吸存戰急降温，但仍有3大焦點，分別為︰

（1）高息王3招齊發谷客：南商把3個月、半年及1年期的入場費由500萬元急降400萬元、至只須100萬元；再者，新增特選客戶群組，包括：身份證號碼擁有「7」或「3」的字眼，慶祝這中資行73周年誌慶；又延長優惠至2023年1月17日。

（2）虛銀吸跨年新客：匯立(WeLaB Bank)預告聖誕節推全港首個「Go息祭」，推限時限量超吸引定存，客戶屆時登入app可捕捉聖誕禮物，由於先到先得，遂呼籲存戶先入錢在戶口；據悉定期存款息率或高達雙位數。

此外，工銀亞洲、騰訊(00700)和港交所(00388)參股的虛銀、富融(Fusion Bank)，每逢跨年皆推加息券，今次名為冬日邀請賽，好友透過邀請碼開戶，推薦人及好友各獲6厘加息券1張；更可自動參加排名賽，首3位有機獲贈iPhone 14 Pro Max一部。

不過，該行並未清楚說明6厘加息券是否如過往只適用於1個月期，本報向其查詢，至截稿前暫未獲回覆；遂未把加息券的新息率列入高息榜。

●超高息下周六到期 天星6.3厘 星展7天年息享10厘

（3）超高息最後召集：下周六（12月31日）已是除夕，不少特惠息於年底到期，例如小米（01810）牽頭的虛銀、天星（Airstar Bank）的6.3厘，新客以手機號碼註冊為中移動（00941）旗下MyLink用戶，再成功開立定存帳戶，賺積分兼獲升息券，在現有3個月定存4.3厘再額外多兩厘；以及冠絕全城的星展7天年息享10厘等。

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然而，面對港銀陸續短加長減，上周已有5行爭相劈息；本周輪到大新撤半年及1年享5.1厘、華僑永亨及建行亞洲齊把1年期5厘息下架，令5厘息陣營買少見少。專家建議追息族宜緊抓高息仍在，先鎖定優惠。

●高息榜執位 東亞3個月8.8厘仍居首 建行亞洲失季軍



檢視本周的高息榜，正因歲晚收爐，只以3個月及半年期呈小變。先說3個月期，仍以東亞（00023）的8.8厘稱冠，以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺200元利息。南商以5.2厘位居第2位，緊接其後是華僑永亨的5厘；建行亞洲新近下調0.1厘至4.9厘，失落季軍。

半年期方面，南商續以5.2厘奪冠；恒生（00011）以5厘力保亞軍，富邦及大眾財務齊以4.9厘險守第3位。唯一變化是建行亞洲及大新兩連減，至僅得4.7厘，兩行皆失守三甲榜。

1年期同樣是南商的5.3厘居首，以入場費100萬元計，全期賺息5.3萬元；富邦的5.1厘位列第2位，創興及大眾財務以5.05厘齊列季軍。

單以虛擬銀行相較量，本周因3間虛銀鬥劈息，導致3個月、半年、9個月及1年期的排名榜呈大執位。

先說1年期，富融狠削0.22厘、至4.28厘，又大幅提高門檻，由1元急升至50萬元才享最高息；即使天星減0.1厘至4.3厘，仍能扒頭變冠軍。

至於9個月，天星降低0.2厘至4.2厘；相反TOM集團（02383）旗下虛銀、匯立（WeLaB Bank）維持4.3厘而領先。

半年期因中銀香港（02388）、怡和系及京東數科參股的虛銀、livi bank減至3.6厘，就算富融狠削0.22厘至4.28厘，仍能奪冠。

3個月方面，天星削0.2厘至4.1厘，榜首的王座讓位給平保（02318）投資的虛銀、平安壹賬通（PAOB）的4.4厘。

其餘存期的排名榜沒變，1個月期以PAOB的1.5厘摘冠，15個月以匯立的4.4厘跑出，兩年期是livi bank的4.2厘稱霸。

●星展另推活期5.5厘 須出糧戶按揭客存500萬新錢

那邊廂，星展另闢戰綫，推活期存款5.5厘息，須出糧戶及指定按揭戶存入500萬元新資金；而信銀國際旗下大富翁的活期息最高達7.28厘、建行亞洲的月月增息最高為5.5厘、渣打香港（02888）高息馬拉松也有5厘。

順帶一提，比拼4大行的短中長息，先看7天期，滙豐（HSBC）於12月5日大幅提高5.5厘、至10厘；在4大行中最高。恒生為6厘、渣打香港（02888)是5厘、中銀香港是4厘；全須先把指定外幣作兌換才享最高特惠息。

至於1個月年息，滙豐於12月5日也重手加兩厘至4厘，同樣冠絕發鈔行。中銀是3.6厘、渣打為2厘；滙豐及渣打皆要求合資格兌換資金才享最高息。而1個月的高息王是滙豐的5厘，但玩法較另類，須指定理財戶先參加旗下交易薈，再成功完成股票買賣交易，開立定存才獲額外獎賞，以上限400萬元計，賺息約1.6萬元。

論及長息，恒生於12月1日響頭炮，提高1年期0.2厘至4.3厘，追貼滙豐；滙恒皆撼贏中銀香港及渣打香港的4.1厘。半年期方面，恒生於12月2日把特選客戶的年息勁加0.5厘、至5厘新關；網上尊享有4.39厘；其他渠道為4.3厘。以上3個存息跑贏3間發鈔行。而滙豐是4.3厘、中銀是3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

至於3個月期，恒生的特選客戶享4.8厘。滙豐於12月9日重手加0.7厘、至4.6厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

