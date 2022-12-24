  • 15°C
香港時間 : 20221224日 (週六) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天

07:13 2022/12/24

分享：

分享：

不少港元定存超高息將於下周六到期。

    點擊圖片放大

12月已屆尾聲，港銀減息為主，建行亞洲撤5厘息；反觀招商永隆勁升1個月年息0.95厘，至重上兩厘關；富邦及信銀國際提高3個月年息0.2厘至4.8厘。拆息持續回軟，1個月拆息已7連跌，報4.46厘。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，預期港元拆息及定存息於新春過後有機會進一步回落。

超高息最後召集，下周六（12月31日）除夕不少特惠息到期，例如天星（Airstar Bank）的6.3厘，新客以手機號碼註冊為中移動 （00941） 旗下MyLink用戶，再成功開立定存帳戶，賺積分兼獲升息券，在現有3個月定存4.3厘再額外多兩厘；以及冠絕全城的星展7天年息享10厘等。

然而，全周已有5行爭相劈息，大新撤半年及1年享5.1厘、華僑永亨及建行亞洲齊把1年期5厘息下架，令5厘息陣營買少見少。專家建議追息族宜緊抓高息仍在，先鎖定優惠。

高息榜執位 東亞3個月8.8厘仍居首  大新、建行亞洲不入三甲

檢視本周的高息榜，正因歲晚收爐，只以3個月及半年期呈小變。

3個月期：仍以東亞 （00023） 的8.8厘稱冠，以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺200元利息。南商以5.1厘位居第2位，緊接其後是華僑永亨的5厘；建行亞洲新近下調0.1厘至4.9厘，失落季軍。

半年期：南商續以5.2厘奪冠；恒生 （00011） 以5厘力保亞軍，富邦及大眾財務齊以4.9厘險守第3位。唯一變化是建行亞洲兩連減至僅得4.7厘，大新更一周三連減，累劈0.7厘後至低見4.3厘，兩行皆失守三甲榜。

1年期：南商的5.3厘居首，以入場費100萬元計，全期賺息5.3萬元；富邦的5.1厘位列第2位，創興及大眾財務以5.05厘齊列季軍。

虛擬銀行方面：

1年期：富融狠削0.22厘、至4.28厘，又大幅提高門檻，由1元急升至50萬元才享最高息；即使天星減0.1厘至4.3厘，仍能扒頭變冠軍。

9個月：天星降低0.2厘至4.2厘；相反匯立（WeLaB Bank）維持4.3厘而領先。

半年期：livi bank減至3.6厘，就算富融狠削0.22厘至4.28厘，仍能奪冠。

3個月：天星削0.2厘至4.1厘，榜首的王座讓位給平安壹賬通（PAOB）的4.4厘。

其餘存期的排名榜沒變，1個月期以PAOB的1.5厘摘冠，15個月以匯立的4.4厘跑出，兩年期是livi bank的4.2厘稱霸。

那邊廂，星展另闢戰綫，推活期存款5.5厘息，須出糧戶及指定按揭戶存入500萬元新資金；而信銀國際旗下大富翁的活期息最高達7.28厘、建行亞洲的月月增息最高為5.5厘、渣打香港 （02888） 高息馬拉松也有5厘。

比拼4大行的短中長息：

7天期：滙豐（HSBC）於12月5日大幅提高5.5厘、至10厘；在4大行中最高。恒生為6厘、渣打香港（02888）是5厘、中銀香港是4厘；全須先把指定外幣作兌換才享最高特惠息。

1個月：滙豐於12月5日也重手加兩厘至4厘，同樣冠絕發鈔行。中銀是3.6厘、渣打為2厘；滙豐及渣打皆要求合資格兌換資金才享最高息。而1個月的高息王是滙豐的5厘，但玩法較另類，須指定理財戶先參加旗下交易薈，再成功完成股票買賣交易，開立定存才獲額外獎賞，以上限400萬元計，賺息約1.6萬元。

1年期：恒生於12月1日響頭炮，提高1年期0.2厘至4.3厘，追貼滙豐；中銀香港及渣打香港4.1厘。

半年期：恒生於12月2日把特選客戶的年息勁加0.5厘、至5厘新關；網上尊享有4.39厘；其他渠道為4.3厘。以上3個存息跑贏3間發鈔行。而滙豐是4.3厘、中銀是3.9厘，渣打為3.8厘。

3個月期：恒生的特選客戶享4.8厘。滙豐於12月9日重手加0.7厘、至4.6厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

更多【高息定存】文章

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

相關文章：【美元定存】3個月美元定存息最高5.28厘 專家指存期宜短不宜長

【日圓定存】日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價

【港元定存】港元定存5厘息成主戰場 中小行重推5.1厘存款計劃

【人幣定存】半年人幣定存最高息2.9厘 中銀滙豐罕有齊減存息

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

渣打集團（02888） 富融銀行 創興銀行（01111） 南洋商業銀行 天星銀行 上海商業銀行 滙立銀行 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 大新銀行（02356）

下一篇文章

【2022稅貸戰】虛銀突擊打稅貸零息牌 甚麼條件可享超筍優惠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓定存】日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價
【日圓定存】日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【美元定存】3個月美元定存息最高5.28厘 專家指存期宜短不宜長
【美元定存】3個月美元定存息最高5.28厘 專家指存期宜短不宜長
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定存】港元1年定存最高5.3厘 長息見頂宜盡快鎖定高息
【港元定存】港元1年定存最高5.3厘 長息見頂宜盡快鎖定高息
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款