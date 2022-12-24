【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天

▲ 不少港元定存超高息將於下周六到期。

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12月已屆尾聲，港銀減息為主，建行亞洲撤5厘息；反觀招商永隆勁升1個月年息0.95厘，至重上兩厘關；富邦及信銀國際提高3個月年息0.2厘至4.8厘。拆息持續回軟，1個月拆息已7連跌，報4.46厘。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉指，預期港元拆息及定存息於新春過後有機會進一步回落。

超高息最後召集，下周六（12月31日）除夕不少特惠息到期，例如天星（Airstar Bank）的6.3厘，新客以手機號碼註冊為中移動 （00941） 旗下MyLink用戶，再成功開立定存帳戶，賺積分兼獲升息券，在現有3個月定存4.3厘再額外多兩厘；以及冠絕全城的星展7天年息享10厘等。

然而，全周已有5行爭相劈息，大新撤半年及1年享5.1厘、華僑永亨及建行亞洲齊把1年期5厘息下架，令5厘息陣營買少見少。專家建議追息族宜緊抓高息仍在，先鎖定優惠。

高息榜執位 東亞3個月8.8厘仍居首 大新、建行亞洲不入三甲

檢視本周的高息榜，正因歲晚收爐，只以3個月及半年期呈小變。

3個月期：仍以東亞 （00023） 的8.8厘稱冠，以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺200元利息。南商以5.1厘位居第2位，緊接其後是華僑永亨的5厘；建行亞洲新近下調0.1厘至4.9厘，失落季軍。

半年期：南商續以5.2厘奪冠；恒生 （00011） 以5厘力保亞軍，富邦及大眾財務齊以4.9厘險守第3位。唯一變化是建行亞洲兩連減至僅得4.7厘，大新更一周三連減，累劈0.7厘後至低見4.3厘，兩行皆失守三甲榜。

1年期：南商的5.3厘居首，以入場費100萬元計，全期賺息5.3萬元；富邦的5.1厘位列第2位，創興及大眾財務以5.05厘齊列季軍。

虛擬銀行方面：

1年期：富融狠削0.22厘、至4.28厘，又大幅提高門檻，由1元急升至50萬元才享最高息；即使天星減0.1厘至4.3厘，仍能扒頭變冠軍。

9個月：天星降低0.2厘至4.2厘；相反匯立（WeLaB Bank）維持4.3厘而領先。

半年期：livi bank減至3.6厘，就算富融狠削0.22厘至4.28厘，仍能奪冠。

3個月：天星削0.2厘至4.1厘，榜首的王座讓位給平安壹賬通（PAOB）的4.4厘。

其餘存期的排名榜沒變，1個月期以PAOB的1.5厘摘冠，15個月以匯立的4.4厘跑出，兩年期是livi bank的4.2厘稱霸。

那邊廂，星展另闢戰綫，推活期存款5.5厘息，須出糧戶及指定按揭戶存入500萬元新資金；而信銀國際旗下大富翁的活期息最高達7.28厘、建行亞洲的月月增息最高為5.5厘、渣打香港 （02888） 高息馬拉松也有5厘。

比拼4大行的短中長息：

7天期：滙豐（HSBC）於12月5日大幅提高5.5厘、至10厘；在4大行中最高。恒生為6厘、渣打香港（02888）是5厘、中銀香港是4厘；全須先把指定外幣作兌換才享最高特惠息。

1個月：滙豐於12月5日也重手加兩厘至4厘，同樣冠絕發鈔行。中銀是3.6厘、渣打為2厘；滙豐及渣打皆要求合資格兌換資金才享最高息。而1個月的高息王是滙豐的5厘，但玩法較另類，須指定理財戶先參加旗下交易薈，再成功完成股票買賣交易，開立定存才獲額外獎賞，以上限400萬元計，賺息約1.6萬元。

1年期：恒生於12月1日響頭炮，提高1年期0.2厘至4.3厘，追貼滙豐；中銀香港及渣打香港4.1厘。

半年期：恒生於12月2日把特選客戶的年息勁加0.5厘、至5厘新關；網上尊享有4.39厘；其他渠道為4.3厘。以上3個存息跑贏3間發鈔行。而滙豐是4.3厘、中銀是3.9厘，渣打為3.8厘。

3個月期：恒生的特選客戶享4.8厘。滙豐於12月9日重手加0.7厘、至4.6厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君