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業主劈價87萬求售　帝堡城兩房748萬售　連使費料微蝕離場

股樓投資 19:07 2022/12/23

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美聯物業張銘政表示，沙田帝堡城3座高層H室，實用面積約547平方呎，為兩房單位，間隔方正實用。據悉，新買家留意帝堡城多時，見持續跌勢令議價空間增加，加上心儀單位裝修設計，決定入市。原業主開價835萬元，劈價87萬元，終以748萬元沽出單位，折合實用呎價約13,675元。

原業主於2017年以約738萬元購入物業，持有該物逾5年，帳面獲利約10萬元，期内物業升值1.4%。惟計入釐印費及交易等費用，易手屬明賺暗蝕成交個案。

延伸閲讀【有相睇】將軍澳交通升級吸引外區客進駐 海天晉四房大戶1880萬成交

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撰文 : 蔡子俊

帝堡城 沙田 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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