【香港經濟】港府公布「搶人才、搶企業」措施　冀3年每年吸引3.5萬人才

政務司司長陳國基和財政司司長陳茂波主持「搶人才、搶企業」記者會，宣布12月28日（星期三）將推出「人才服務窗口」線上平台，並會籌碼實體辦公室，有信心在未來3年每年吸引3.5萬名人才來港，預計每人逗留香港至少12個月。

陳國基稱，線上平台連接入境處系統，可以電子方式提交申請及簽證等，若申請者交妥文件，預計4周內可完成審批。他續指，明年1月起將取消「優秀人才入境計劃」年度限額，有信心各項計劃能達成所訂立的「關鍵績效指標（KPI）」。

在爭取企業來港方面，陳茂波稱已成立「引進重點企業辦公室」，初步計劃重點引進策略性企業範疇，包括生命健康科技、人工智能、數據科學、金融科技、先進製造、新材料及新能源科技等，辦公室至今已會見或將接觸的企業達數十間，已制訂首輪目標企業名單。

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