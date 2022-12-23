中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定

今年初本港爆發第五波疫情，全城瘋搶必理痛的慘況，相信大家也歷歷在目。最近內地疫情反覆，傳出退燒藥供不應求的情況； 同時本港

本港部份地區也出現必理痛缺貨情況。港九藥房總商會副理事長張德榮早前在電台節目中表示，自內地公布放寬防疫的「新十條」後，不少市民大量購入止痛退燒藥寄回內地，導致在本港的供應短缺。

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本刊記者查看多個網店，如HKTVmall、百佳、屈臣氏、萬寧等，除「經痛配方」及「滲透止痛貼」，各大必理痛產品也是全綫缺貨。HKTVmall中亦有網店坐地起價，原本價值約50餘元的必理痛止痛藥24粒裝，標價也升至218元，加幅驚人。

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政府周五（23日）發出新聞公告，指近日市場上對止痛退燒藥物，尤其是含撲熱息痛成分的藥物需求增加。政府強調，公營醫療系統含撲熱息痛成分藥物的備存量充足，市場供應仍穩定，市民不需要囤積。



政府指，已聯繫相關供應商、製造商、本地製業和社區藥房組織，個別品牌的止痛退燒藥雖因短時間內需求急增而供應緊張，其他品牌的止痛退燒藥仍然充裕。政府呼籲藥房、超級市場等藥物零售點密切留意有關藥物的銷售情況，維持穩定供應。



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政府續指，根據紀錄，本港現時有756個已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成分；並提醒市民，使用任何藥物前應先徵詢醫護人員意見，並應避免自行購買藥物使用。

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責任編輯：陳詠妍