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【大行報告】大和：業務受需求不確定性影響 下調舜宇光學目標價至115元

股樓投資 17:04 2022/12/23

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大和表示，舜宇光學（02382）仍是大中華地區手機行業首選之一，並重申其「買入」評級，不過因對整體手機需求持更審慎的態度，分別下調今明兩年每股盈利預測12.9%及13.6%，至2.407及3.461元人民幣，目標價由133元下調至115元。舜宇光學周五（23日）收市報91.1元，跌幅1.2%。

 

 

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

該行認為，公司手機鏡頭及攝像模組業務會繼續受手機需求的持續不確定性等影響，但仍對公司長期發展持正面態度，認為2023下半年iPhone採用潛望式鏡頭會帶動智能手機規格升級的需求，並相信公司能進一步佔有iPhone市場，手機規格升級也能帶動平均售價的上升，為公司搶占更多份額。


【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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大和又指，電動車及高級輔助駕駛系統的興起，帶來了採納車內多鏡頭的趨勢，將利好公司業務。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

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撰文：鄭昊彤

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舜宇光學科技（02382） 港股 每股盈利 大行報告

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