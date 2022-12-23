美加暴風雪料影響1.35億人 5分鐘足以凍傷皮膚

暴風雪吹襲美國與加拿大，料有1.35億人受極端天氣影響，美國多州已宣布進入緊急狀態。氣象部門警告民眾不要輕視暴風雪，指最短只需5分鐘就足以凍傷裸露皮膚。

「世紀一遇」冬季冷鋒捲全美 民眾聖誕出行勢受阻 【下一頁】

美國國家氣象局（National Weather Service，簡稱NWS）早前形容，當地今次遇上號稱「世紀一遇」（once in a generation）的氣象，指目前氣溫已低至攝氏零下45.5度，美國部分地區周末的氣溫或低見攝氏零下56.6度。

强烈風暴於聖誕節假期前席捲美加，隨著風暴加劇，主要機場有大量航班延誤，美國單計周四（22日）和周五（23日）已取消超過5,300班航班。

肯塔基州、北卡羅來納州、西弗吉尼亞州、佐治亞州和俄克拉荷馬州已宣布進入緊急狀態，威斯康星州則宣布進入能源緊急狀態。

NWS專家指，即使是在艾奥瓦州首府得梅因（Des Moines）等市區的民眾，恐也會面臨凍傷的威脅。

美多數地區將迎數十年最凍聖誕 氣溫將較平時低10度 【下一頁】

人體内血液正常應流向四肢及其他部位，當血流減少就會引致組織凍結和破裂並形成凍傷，部分嚴重情況可能更需要截肢。

NWS專家警告，風暴到周五可能會演變成炸彈旋風（bomb cyclone），即風暴中心氣壓在24小時内起碼下降24毫巴（millibars，氣壓單位）

氣溫驟降可能會在短短的5至10分鐘内，就足以導致人體裸露皮膚凍傷。

强風及降雪料會破壞美國中西部及加拿大地區，並引發停電。

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責任編輯：鄭錦玲