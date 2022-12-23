【保你大】免費信託作為售後服務　一文了解保險兩種「現金功能」　

上日提到，芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐，有個姊妹是單親媽媽，跟芳姐也算同行，因為大家都經營食肆。這位姊妹育有2名子女，由於缺乏時間照顧，孩子逐漸長大，變得較為反叛，亦不擅理財。這位姊妹買了一份大額人壽保險，並以2名子女作受益人，以防萬一自己突然離世，2名子女也有依靠。但近年她感到，如果她去世之後，一筆過把這些賠償給予2名子女，不但不能保障他們的將來，還有可能害了他們。

她跟芳姐談起這個話題，然後，芳姐就將「皮球」轉交給筆者。筆者告訴芳姐，近年有保險公司更新了個別保險產品的身故賠償支付辦法，可以不是一筆過將賠償發放予受益人，而是按照保單持有人生前的意願，以定期定額方式，把這筆錢派發予受益人，直到戶口內沒有錢為止。

這種安排有點像信託，但保險公司提供這項服務，是不收費用的，這也是芳姐最關心的。

森：「芳姐，我可以直接答妳，這是免費服務，妳可以稱之為免費信託，也可以叫做迷你信託。」

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芳：「那就好了，但這種安排始終會增加保險公司的行政工作，照理說沒有這麼大的『蛤乸隨街跳』吧！」芳姐真的是個不折不扣的生意人，十分精明。

森：「芳姐，這也不算很大負擔，我們就當作是一種售後服務。妳可以想像，成立一個信託是十分昂貴的，除了開始時的成立費之外，還有每年的管理費，如果涉及其他專業，也可能要另外委聘投資經理，費用當然不菲。而我們願意提供免費服務，也當然想多做生意。因為當客人認為，跟我們買一份這種保險，便可以做到信託的功能，會覺得很吸引。這麼，我們的生意也會多了，這是『除笨有精』呢！」

芳：「嗯，這樣說也有道理，但我總認為，你們的服務會有很多限制，又或者，我問妳，如果我要這種服務，要注意甚麼地方呢？」

森：「問得好，正如妳所說，我們是保險公司，不是信託公司，所以，第一點要注意的是，我們不會特意安排投資經理，替妳這筆錢增值的。我們只會把賠償金放進一個好像銀行活期戶口一般的戶口，但妳也不用太擔心，這個戶口是有利息的，現在已是0.75厘，而個別產品的滾存利率更達2厘，已算不錯了。」

芳：「都算你們有良心！」

森：「啊！芳姐，我們提供這種額外服務，不是為了賺錢的。」

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芳：「那有不想賺錢的企業？只是你們不在這方面賺錢而已！」

森：「芳姐，我真的講不過妳了。再回應妳的關注，本身戶口的金額不可以太小，而且也不可每次提取太少錢的。基本上，每次提取最少要有戶口價值的2%，客人可指定後人每年支取，或每季，甚至每月支取。換句話說，最長50年（不計利息），這筆錢便會支取完。」

芳：「那麼，受益人可以要求更改支取時間和金額嗎？」

森：「當然不可以，持有人在生時可以隨時更改派發時間和金額，一旦他離世後，便以最後的指示為依歸，這又有點像遺囑一樣。」

芳：「對，這是很重要的，如果受益人隨時可以更改支取時間和金額，就等於失去原來的意義了。」

森：「保險賠償本來已經有一項特殊功能，那就是不用經遺產承辦便可以拿到錢。即是說，當受保人過身時，保險賠償金不但不用凍結，而且還可以在短時間內收取。過去香港有遺產稅的年代，很多受益人就是用保險賠償來支付遺產稅。現在香港取消了遺產稅，但保險賠償仍然可以發揮即時現金的功能。」

芳：「如果保險公司可以用類似信託的形式向受益人支付保險賠償，即可讓保險發揮２種極端的功能呢！」

森：「極端功能？」

芳：「不是嗎？一是即時現金功能，另一種是遞延現金的功能。」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第790期《iMoney》Focus。

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