【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役

美國太空總署（NASA）一直利用各種太空科技，為人們探索宇宙中的新資訊。NASA日前宣布，監測火星內部活動4年的火星探測器洞察號（InSight），因電量耗盡，正式退役。

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洞察號於2018年11月底登陸火星，以偵測地球以外的行星地震，幫助科學家們了解火星內部結構為目標，更記錄到超過1300次火星地震現象。有別於好奇號、毅力號等火星探測器不同，洞察號配備了一套可以監測火星內部活動的儀器，在著陸後便一直在同一位置進行偵測任務。最初NASA預計，其任務年限為2年，及後一直延長。

然而，洞察號最終亦面臨成為「太空垃圾」的命運。NASA在12月20日，便在洞察號的Twitter帳號發布相片，並表示「我的電量很低，這很可能是我最後一張傳送的圖片」。事隔一日（即21日），NASA於官網指，由於控制員連續兩次嘗試聯繫洞察號，都無法接受到回應。他們相信，洞察號因太陽能電池的能量耗盡，宣布洞察號正式「退休」。

事實上，NASA早已透露，因塵埃經年累月堆積於太陽能電池板上，導致洞察號近年的探測效能，隨著時間而持續下降。NASA科學任務理事會副主任Thomas Zurbuchen表示，「我觀看了這次任務的發射和著陸，儘管與探測器說再見總是令人難過。但洞察號的地震數據，提供了對火星，以及對地球在內的其他岩石體的重要資訊，值得為其科學探究成效慶祝。」

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責任編輯：殷凱怡

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