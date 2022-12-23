▲ 【退休保障】保監局、積金局、金管局放蛇 中介試圖出現金券或禮籃誘客買延期年金

保監局、積金局和金管局今年較早前就中介人在香港銷售合資格延期年金保單（QDAP）和強積金可扣稅自願性供款（TVC），聯合展開喬裝客戶檢查計劃。

計劃結果顯示，中介人大致符合相關監管要求，但部分範疇和個別樣本反映有進一步改善空間，例如未有盡力就相關產品收集客戶資料或充分考慮客戶情況，以及對產品的若干特點和風險的解釋及披露不足。

QDAP方面結果顯示，一些中介人並沒從客戶獲得有關資金來源和財務狀況的訊息，以評估客戶是否能在整個保險費支付期限內負擔所推薦的產品。有中介人在客戶回答財務需要分析（FNA）時引導客戶，以便向該些客戶推薦QDAP，這有可能導致向客戶推薦不合適的產品。

個別案例中，一些中介提供了關於QDAP的不確訊息，如指QDAP是儲蓄計劃，非壽險產品，以及QDAP的保證利益在保險公司清盤時仍可由客戶獲得。一些中介機構更錯指QDAP沒有任何費用，儘管事實上保險和相關費用已包含在所支付的保費中。更有中介人試圖向客戶提供現金券或節日禮籃，以吸引客戶購買QDAP，這可能不符合相關的監管要求。

有中介人向客戶作誤導陳述 不鼓勵開TVC

TVC方面，大多數中介人沒採取合理步驟檢查客戶是否屬弱勢，例如詢問他們的教育水平。所有表明對免稅產品感興趣、但沒有表明傾向想買TVC或QDAP的放蛇個案，中介人都沒採取合理步驟了解客戶情況，或考慮客戶情況向客戶介紹或推薦合適的產品，也沒提供足夠或準確的TVC訊息讓客戶做出知情決定。

一些中介機構通過向客戶提供不準確的訊息或誤導性陳述，不鼓勵客戶開設TVC帳戶。例如，中介人稱TVC開戶時間很長、提取權益條件不靈活，中介人亦沒詢問客戶年齡或退休計劃。

目前，TVC和QDAP保費共用6萬元扣稅額。一些中介人向客戶介紹產品時沒考慮客戶特殊情況，例如，客戶已強烈表示傾向於某類可扣稅產品。這種銷售行為可能是出於中介人努力向客戶介紹更多的產品選擇，或者是為中介人提供更好報酬。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，金管局相信今次喬裝客戶計劃的結果有助業界進一步改善銷售這兩種可扣稅產品的手法，提升操守水平及為客戶帶來更好的效果。

監管機構將在制定監管計劃和相關措施時，考慮喬裝客戶計劃的結果，並按需要就結果與相關保險公司和/或中介人作出跟進，要求它們採取適當行動應對所發現的問題。

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記者：胡學能