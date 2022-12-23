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【新冠肺炎】南韓擬分階段解除室內口罩令 政府列4條件

環球社會熱點 17:20 2022/12/23

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南韓早前宣布大幅放寬新冠肺炎防範措施，民眾生活陸續回覆正常。當地政府宣布，有意解除室內強制口罩令，將分階段實施，並改為建議佩戴。政府亦列明4項條件，作為調整口罩要求的標準。

英國流感患者入院人數首超新冠 按周急增4成 【下一頁】

總理韓悳洙周五（23日）召開的中央災難安全對策本部會議上，因應現時疫情狀況及傳染風險後，決定南韓將分階段解除室內強制口罩令，並改為建議佩戴。

政府提出往後調整口罩要求的4大條件，包括疫情穩定﹑重症與死亡個案減少﹑醫療資源穩定及高危族群免疫力水平。4項條件中達成兩項後，政府將開始首階段調整。

首階段實施時政府正要求民眾自行戴口罩，但維持醫療機構及公共交通工具等場所的強制口罩令，保障高危族群。如疫情預警級別降至「警惕」或「注意」，或者新冠傳染病法定等級降至丁類時，政府將全面解除室內口罩令。

【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅 【下一頁】

防疫部門表示，未來將因應變種病毒﹑外國疫情及醫療系統承受能力等，商討是否恢復強制口罩令。同時，政府亦呼籲民眾必要時自行戴口罩及遵守個人防疫規定。

根據南韓中央防疫對策本部周五數據，當地周四（22日）新增逾6.8萬宗確診，較前日降低約7,500宗，但按周上升超過1,000宗，亦比兩周前同日多接近5,500宗。當地現時累計確診數為約2853萬人，相關死亡人數逾3萬人。

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責任編輯：吳漢培

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