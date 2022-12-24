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【玄人‧峰語@iM網欄】玄來係咁 一年之計在於冬?

名人薈萃 11:02 2022/12/24

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剛剛過去的周四是一年一度的冬至，在此補上遲來的祝福，祝願各位iMoney讀者心想事成，大吉大昌。中國人傳統都認為「冬大過年」，但奇怪的是冬至頂多是一家人食飯做節，沒有過年時的喜慶氣氛，究竟此說法有沒有立足點？

同場加映：【青姐話】聖誕鐘  Dos & Don'ts

冬至之所以大過新年，本身是有其「歷史原因」及「《易經》意義」。我們今時今日以「立春」前後日子為一年之始，主因是我們中國目前沿用的曆法是以漢朝的「太初曆」為基礎，以一月為「正月」，正月初一才是一年之始。然而，在漢朝之前所用的曆法，是以周朝曆法為基礎，農曆的十一月定為正月，冬至則定為一年之始。《尚書大傳》記載：「夏以孟春月為正，殷以季冬月為正，周以仲冬月為正。」從古典書籍來看，古時對一年之始已有不同的解讀了。

今時今日，中國人沿用的節氣，是古人根據中午太陽的位置，觀察仰角來制定不同節氣，所以中國曆法中的二十四節氣，是以太陽曆（即現今的西曆，雖然地球環繞太陽而行，但視覺運動上以地球為中心點）為藍本，而二十四節氣之一的冬至，都是發生在每年的西曆12月21至23日。

從天文學而言，冬至時從地球上進行的觀測發現，太陽光線直射在南回歸綫，南半球日照時間最長，相對地北半球（即中原地區）日照時間最短，而古人已從觀天了解這端倪，而冬至後太陽開始向北回歸，從此陽氣開始回升，因此冬至就是天地陰陽之氣的轉捩點，也出現了所謂的「冬至一陽生」（陰極轉陽的意思）的說法。故此，這是為何漢武帝訂立「太初曆」之前，仍以周曆為基礎。一年之始是在西曆的11月，這也是「冬大過年」的主要原因。問題是，如果以11月作為一年之始，客觀條件仍是冬風蕭瑟、萬物靜默，不適合開年大吉的象徵，加上之後漢曆一統天下，所以在社會習俗上仍是初春的二月歲首。

再者，在「《易經》意義」上，「十二闢卦」是周易中的一大重要學理，「冬至一陽生」代表「一元復始」，因此十二闢卦也以《地雷復》作為首卦，也代表陽氣方來，但萬物仍處冬眠之象，所以「雷」被壓在「地」下，一切有待萌牙、發展，只是表象上還未見到任何動象而已，但蠢蠢欲動之勢正醞釀。

如果將之套用在八字之上，我為客人算流年也不會以立春或過了新年作為流年之始，反而會由本年度11月作一個框架式的預测，通常都會有一定程度的預視性。原因就是「一元復始」由冬至開始，明年之氣也開始「入氣」，一個人的流年變動也於入氣時開始影響着命主。因此，要做來年計劃，也應該是「一年之計在於冬」，所以冬大過年的說法，是有根有據的。

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作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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