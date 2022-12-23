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CCL跌1.39%　重返2017年5月初　港島區指數按周挫4.3%

股樓投資 16:59 2022/12/23

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報156.37點，重返2017年5月初水平，按周跌1.39%，是反映11月底至12月初的市況。12月美國議息前，本地拆息急升，增加銀行加息壓力，樓價走勢進一步向下。CCL由自己歷史高位191.34點累跌18.28%，跌幅接近兩成。2022年計累跌15.27%。至於12月美國放緩加息後的市況，將於2023年1月份公佈的CCL才開始反映。

本周八大樓價指數齊跌，是自CCL出現連跌起，近23周以來第5次，樓價跌勢未止。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報155.83點，重返2017年4月中水平，按周跌1.37%。CCL(中小型單位)報154.36點，重返2017年4月中水平，按周跌1.37%。CCL(大型單位)報166.12點，重返2018年1月初水平，按周跌1.48%。

四區方面，上周三區升一區跌，今周四區齊跌，樓價調整未完。港島CCL_Mass報155.60點，重返2017年1月中水平，按周跌4.3%，連跌2周共4.8%。新界東CCL_Mass報167.84點，重返2017年10月底水平，按周跌0.62%。九龍CCL_Mass報149.84點，重返2017年4月中水平，按周跌0.4%。新界西CCL_Mass報146.55點，重返2017年11月中水平，按周微跌0.05%。

2022年暫計，CCL累跌15.27%，CCL Mass累跌16.34%，CCL(中小型單位)累跌16.20%，CCL(大型單位)累跌10.89%。港島CCL_Mass累跌17.53%，九龍CCL_Mass累跌16.25%，新界東CCL_Mass累跌16.88%，新界西CCL_Mass累跌14.83%。

延伸閲讀【有相睇】將軍澳交通升級吸引外區客進駐 海天晉四房大戶1880萬成交

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撰文 : 蔡子俊

樓價 CCL 中原地產 二手市場 私人屋苑

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