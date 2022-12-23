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【搶人才】港府成立引進重點企業辦公室　AI、金融科技成目標產業

科技 16:34 2022/12/23

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政務司司長陳國基和財政司司長陳茂波今午（23日）舉行記者會，交代《施政報告》中的「搶人才」、「搶企業」措施，並宣布成立「引進重點企業辦公室」（引進辦），專責與生命健康科技、人工智能、數據科學等範疇的企業，商討來港落戶。

【創科政策】《香港創新科技發展藍圖》出台　實現香港「新型工業化」

會上，陳茂波簡述政府「搶企業」計畫的進展，表示港府已成立引進辦，從多方面為海內外企業提供跨局支援，包括在經貿處和海外經貿辦，設立「招商引才專組」，支援引進辦接觸並地域範圍中的目標企業；「專題專局」，讓政府各政策局，成為相關範疇的目標企業的專業支援部門。

此外，他又提到，生命健康科技、人工智能、數據科學、金融科技、先進製造、新材料、新能源科技等戰略性產業，將會是引進辦的主要目標。在經過政府兩個月的宣傳，已有不少企業主動於港府商討引進事宜。當局亦積極與各產業企業招手，目前已有首批引進目標名單，惟未有透露更多名單內容。

【員工福利】耀才證券多元福利搶人才　建造最穩健可靠線上交易平台

【管理心得】財金業推進合規科技　文科出身管理層引入軟性思維

責任編輯：殷凱怡

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