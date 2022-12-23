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【抖音TikTok】字節跳動據報揭員工濫用權限　不當獲取TikTok 用戶數據

Hot Talk 16:04 2022/12/23

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【抖音TikTok】字節跳動據報揭員工濫用權限　不當獲取TikTok 用戶數據

據外電獲得內部備忘錄顯示，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）發現一些員工不當訪問了一些美國用戶的數據，而涉事的更為兩名記者，分別是前BuzzFeed記者和金融時報記者。

今年夏季，字節跳動為了查明對媒體的洩密來源，專門成立了一個內部調查組。據TikTok法律總顧問Erich Andersen周四（22日）發的第二封電子郵件，負責調查的人員被允許查看一些記者賬戶中的個人數據，包括IP地址，目的是查明這些記者是否和TikTok員工有聯繫。

《福布斯》早前報導，字節跳動追踪了多名福布斯記者，其中包括一些曾在 BuzzFeed工作的記者，「作為秘密監視活動的一部分」，旨在發現洩密源。及後，經字節跳動進行了第二次調查，並由一家外部律師事務所進行，調查發現的確有員工不當訪問了個人用戶數據。

消息人士指，參與該事件的四名員工已離開公司，一人辭職，三人被解僱，其中兩名在中國，兩名在美國。公司官員表​​示，他們正在採取額外措施來保護用戶數據。

TikTok執行長周受資表示，這種不當行為完全不能代表公司的原則，雖然只是一小部分人，但是他本人對於這些人容忍這種行為感到失望。

美國參議院情報委員會主席Mark Warner表示，事件可能影響TikTok與美國政府討論美國用戶數據安全的進展，又是字節跳動可能會調整算法來配合共產黨對台灣和其他問題的宣傳。

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編輯：姚卓然

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