【職場趣聞】上司:「我為你好」 打工仔 : 難聽過粗口 !

職場上打工總會遇到各種不同的老闆或上司，網民分享自己的上司最愛講「我為你好」呢句口頭禪，並指出這句話是難聽過粗口。

事緣有位同事計劃辭工拼博自己理想，上司對其潑冷水:

「咁冷門，一定無生意，養到自己咩？你識做咩？你唔得嘅，現在有份工咪好囉，我為你好咋!」。

另一位同事安排一家移民，該上司表示

「唔好移民，打仗啊，嗰個國家一定打仗，你重要一家大細過去，過到去做咩工？你養到屋企人咩？過到去買唔買到樓啊？買唔起樓要租？咁就唔好移民啦，你呢份工咪好囉，我為你好咋。」

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