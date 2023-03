AXA安盛身體力行推廣ESG   引領保險業界創造美好社會

▲ iMoney智富雜誌專欄作者曾淵倉博士(左)頒發獎項予AXA安盛首席巿務及客戶總監黃瑞雯。

獎項:ESG領先企業大獎

ESG已經是不少香港企業非常重視的一環,除了因應滿足監管機構的要求,企業亦深信ESG能為社會帶來良好影響,有助持續改善下一代的生活。繼去年後,AXA安盛蟬聯「優秀保險企業大獎2022」的「ESG領先企業大獎」,可見AXA安盛的ESG政策繼續領先同行,備受行業及大眾肯定。

▲ AXA安盛首席巿務及客戶總監黃瑞雯表示,AXA安盛多年來積極協助客戶應對未來氣候變化,近年致力為推動綠色未來走得更前,特別是着重下一代的發展,以回饋客戶多年來的信賴。

AXA安盛首席巿務及客戶總監黃瑞雯認為,可持續發展關乎公司的未來,及社會大眾及下一代的福址均有深遠影響,因此有需要把ESG概念融入日常營運,以配合客戶和社會期望。她說:「AXA安盛作為全球保險業的其中一名領導者,亦是一家負責任及值得客人信賴,並視為終身夥伴的保險公司。同時是負責任的投資者,一直以來秉持『致力守護,推動未來』的宗旨,將可持續發展概念全方位融入業務和運營之中,致力透過推動及支持各類型ESG行動,平衡經濟、環境及社會需要之同時,期望與客戶及大眾一起塑造更好未來。」

走在最前綫 推動綠色未來

AXA安盛多年來積極協助客戶應對氣候變化,近年致力推動綠色未來,特別是着重下一代的發展。早於2007年,AXA安盛便成為本地首家保險公司承諾不再投資非ESG友好企業,並在2015年退出燃煤產業投資,支持低碳投資發展。

「公司於2020年宣布把『領導保險業對抗氣候變化』成為整個AXA安盛集團的5大關鍵策略之一。集團亦制定了多項目標,例如在2023年將其綠色投資增至260億歐元、增加綠色保險產品的比例、在2025年實現碳中和,以及為全球員工安排2小時必修的認識氣候變化課程等。」 黃瑞雯稱:「另一方面,作為一個負責任的投資者,集團很高興透過旗下的AXA Impact Fund,積極進行影響力投資的工作,並於2022年分別支持危地馬拉保護海岸項目,以及印尼蘇門答臘泥炭地雨林生態保育和造林項目。我們期望透過這兩個主要的投資項目,為改善地球生態出一分力。」

她又提到,AXA安盛在2022年推出「AXA Climate School大學生學習計劃」,為香港所有大學本科生提供免費網上課程,鼓勵他們把握機會認識氣候變化,培養更多締造可持續發展的ESG領袖。

善用不同渠道 合眾力推廣ESG

▲ AXA安盛管理層率領500多名員工,籌劃及參與環球義工週AXA Week For Good,以身作則,為社區及環境出力。

AXA安盛明白到,實踐ESG不能單靠公司力量,更需要不同持份者及合作夥伴的支持,協力克服重重難關,方可達至成功。黃瑞雯強調,AXA安盛善運用多方渠道,帶動客戶、員工和社區參與,一同推動ESG。

(1) AXA安盛加入Mastercard®的Priceless Planet Coalition,客戶只要下載並登記AXA安盛旗下一站式保險及健康生活數碼平台『Emma by AXA』,AXA安盛就會代表他們在世界各地植樹造林。

(2) AXA安盛全力支持世界自然基金會舉辦的「地球一小時2022」活動,透過「地球一小時」關燈及一系列教育及宣傳活動,號召員工、理財顧問、客戶、乃至整個社區以實際行動守護生態環境;

(3) AXA安盛透過Let's Go Green計劃,推動數碼改革,鼓勵客戶使用電子通知書服務,目標每年減少向客戶發送保單文件所用的1,100萬紙張數量;

(4) AXA安盛推出全港首個綠色保費回贈計劃,AXA安盛僱員福利保險特選企業客戶只需全面實行電子索償,即可享1% 全年保費回贈;

(5) 為響應每年10月10日的世界精神健康日,AXA安盛舉辦AXA BetterMe Weekend,透過大型嘉年華向全港市民宣揚精神健康信息,鼓勵大眾全方位照顧自己的身心健康;

(6) AXA安盛在旗下的環球義工週AXA Week For Good,藉一系列精彩的義工活動及工作坊,提升一眾員工的可持續發展意識,以及鼓勵他們回饋社會。

成功實踐ESG的因素

黃瑞雯坦言,要成為ESG 領先企業,當中有4個關鍵,包括:一、訂立具體而清晰的ESG藍圖及策略;二、公司內部上下經過充分溝通,攜手邁向同一願景;三、定時檢視ESG進程,適時調整及改善;四、時刻與不同持份者、客戶及工作夥伴合作,擴大影響力。

她指AXA安盛不會停步,未來將繼續敢於革新,也會捉緊創新科技的機遇,與與不同的持份者及工作夥伴緊密合作,一同推動保險業界以至整個香港社會,在ESG進程上持續有貢獻。

