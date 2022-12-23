【新股IPO】粉筆2469今日起招股 入場費約5000元

內地職業教育培訓服務供應商粉筆 （新上市編號︰02469）於今日（23日）至下周五（30日）招股，擬全球發售2,000萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎每股9.5至9.9元，以每手500股計，一手入場費4,999.92元；1月9日掛牌；聯席保薦人為花旗、中金及美銀證券。

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粉筆收入主要來自提供培訓服務，其次是來自銷售內部開發的教材及輔導資料。截至6月30日止上半年，綫上平台已積累約4320萬名註冊用戶及4930萬線上付費人次，收入14.51億元人民幣，按年退倒23.04%，期內虧損3.92億元人民幣，較2021年虧損9.46億元收窄58.6%。

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集資所得，其中約52%將用於豐富課程內容和擴大學員群體；約28.5%將用於加強內容及技術開發能力；約12%用於通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動；約7.5%用作營運資本及一般企業用途。

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記者：張以正