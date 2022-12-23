  • 18°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】粉筆2469今日起招股 入場費約5000元

股樓投資 16:04 2022/12/23

分享：

分享：

內地職業教育培訓服務供應商粉筆 （新上市編號︰02469）於今日（23日）至下周五（30日）招股，擬全球發售2,000萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎每股9.5至9.9元，以每手500股計，一手入場費4,999.92元；1月9日掛牌；聯席保薦人為花旗、中金及美銀證券。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

粉筆收入主要來自提供培訓服務，其次是來自銷售內部開發的教材及輔導資料。截至6月30日止上半年，綫上平台已積累約4320萬名註冊用戶及4930萬線上付費人次，收入14.51億元人民幣，按年退倒23.04%，期內虧損3.92億元人民幣，較2021年虧損9.46億元收窄58.6%。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

集資所得，其中約52%將用於豐富課程內容和擴大學員群體；約28.5%將用於加強內容及技術開發能力；約12%用於通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動；約7.5%用作營運資本及一般企業用途。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
粉筆（02469） 港股 IPO

上一篇文章

【新股IPO】金山雲3896下周五將以介紹形式 於主板雙重主要上市

下一篇文章

【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【2023年部署】大和重申看好內地科網股明年前景 列5股為首選
【2023年部署】大和重申看好內地科網股明年前景 列5股為首選
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【經典重現】洲際酒店前身翻新近2年 麗晶酒店2023年初重開 四大經典餐廳26/12起試業
【經典重現】洲際酒店前身翻新近2年 麗晶酒店2023年初重開 四大經典餐廳26/12起試業
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款