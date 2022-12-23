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【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點

理財智慧 17:30 2022/12/23

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今次介紹的室內設計個案，位於今年新入伙的天水圍Wetland Seasons Bay第2A座的一個低層單位，其面積為557平方呎，設有3房1廳，從客廳可遠眺濕地公園的翠綠景色。據設計公司Inbloom Concept的設計師透露，一家四口之家包括戶主與其父母和弟弟，性格溫文低調的家庭成員喜愛寧靜舒適的家居環境，因此選擇了簡約、舒適和自然作為設計重心，目的是為戶主創造一個紓壓居所。由於單位為新樓，裝修工程僅以訂造傢俬及木工為主，費用約為18萬元，施工過程需時兩個月左右。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

近年不少新樓均採用開放式廚房設計，今次介紹的單位亦不例外。設計師沿用了單位的開放式廚房設計，因此在規劃與開放式廚房相連的客飯廳時，需將開放式廚房的色調及實用性一併考慮在內，以保持整體的和諧感。

基於客飯廳空間有限，因此設計師捨棄了使用常見的固定式餐枱，而是將餐枱改為伸縮式設計。餐枱平時隱藏於廚房中島內，有助為客飯廳提供靈活的活動空間；而當家庭成員需要用餐時，便可將餐枱從廚房中島內取出，實屬兼顧實用性與美觀度的巧妙設計。

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客飯廳空間毗鄰開放式廚房，為讓靠窗範圍的客廳更顯獨立，設計師特別在沙發對面的電視櫃位置，設置了一面大型的特色電視牆，有助為整個空間的和諧色調增添質感和層次感。電視牆中央掛設薄屏電視的位置，以淺灰色雲石為背板材料，其上下部分則配以米白色條子作點綴，用色上與全屋的簡約風格十分匹配。設計師指出，如想節省裝修成本，可選用雲石飾面的板材代替真雲石。

細心觀看條子飾面，可見都被打磨成弧形，整體感覺更顯柔和優雅。事實上，設計師在全屋多個位置，包括電視櫃、睡房衣櫃和床頭背板，都刻意加入了弧形的元素，通過統一的設計語言風格貫穿全屋締造和諧感。

值得一提的是，電視牆暗藏另一功能。據設計師透露，由於屋主不想改動單位原有的電掣位，但又需配合傢俬擺位和設計，所以傢俬方面需預留空間予供電位使用。如電視牆將所有凌亂的電綫隱藏在內，同時亦滿足戶主希望室內空間簡約美觀之目的。

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全屋設有3間睡房，面積最大的主人房，預留給屋主父母專屬使用，這亦是全屋唯一設有露台的房間。主人房的床頭背板及雙人床架，採用了偏灰調的深木色木板，再拚以淺棕色的絨布，如此一來木紋的自然紋路可更清晰地呈現出來。由於深木色的氣氛偏向暗沉，設計師為了平衡房間的舒適和諧感，在保留白色牆身之餘，衣櫃亦以白色為主調，整體予人感覺明亮放鬆的感覺，自然融合露台外的翠綠景色。

另外兩間睡房整體設計相似，但就改為單人床架，床頭背板的款式稍有不同，衣櫃用色則分別以白色和灰色作主題，在加入弧形綫條之餘，在底部亦配襯了少量條子作點綴，與客廳的電視牆設計風格互相呼應。

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單位平面圖

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，請【按此】投稿。

相片來源：Inbloom Concept

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責任編輯：嚴浩文

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裝修設計 Wetland Seasons Bay Wetland Seasons Bay 1期 Wetland Seasons Bay 2期 天水圍 設計 工程

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